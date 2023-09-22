Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 вересня 2023 сьогодні тримає увагу багатьох українців та людей у різних країнах світу, адже зараз ми можемо спостерігати, як просуваються ЗСУ.

Наші військові мають успіхи на різних напрямках, але не варто забувати, якою ціною нам дається повернення територій. Ми маємо підтримувати військових та допомагати їм.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області, але не просунулися.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника.

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військ на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт зі збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.

Військові ГУР виконують багато різних завдань, а допомагає їм різна техніка, зокрема і супутник. Раніше ми розповідали, як працює супутник ICEYE для ГУР.

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