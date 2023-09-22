Карта бойових дій 22 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 22 вересня 2023 сьогодні тримає увагу багатьох українців та людей у різних країнах світу, адже зараз ми можемо спостерігати, як просуваються ЗСУ.
Наші військові мають успіхи на різних напрямках, але не варто забувати, якою ціною нам дається повернення територій. Ми маємо підтримувати військових та допомагати їм.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області, але не просунулися.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.
Минулої доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військ на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт зі збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено один ворожий ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.
Військові ГУР виконують багато різних завдань, а допомагає їм різна техніка, зокрема і супутник. Раніше ми розповідали, як працює супутник ICEYE для ГУР.
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