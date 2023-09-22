Еще рывок, говоришь ты себе! Спецназовец Конан рассказал о своем уникальном спасении из открытого моря

От операций украинских спецназовцев в Черном море в восторге не только украинцы и весь мир, но и россияне, которые были атакованы. Занимаются этим подразделения специального назначения ГУР.

Командир спецподразделения Артан Виктор Торкотюк рассказывал, что во время операции по возвращению вышек Бойко боец с позывным Конан выпал из лодки, после 14 часов поисков его удалось спасти.

Мы более подробно расскажем эту историю, которой поделились журналисты Украинской правды Рустем Халилов и Роксана Касумова.

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Спецназовец Конан о своем спасении во время возвращения вышек Бойко

Спецназовца с позывным Конан уже считают легендой, ведь ему удалось не только спастись от вражеского истребителя, но и выдержать 14 часов в открытом море и плыть в правильном направлении.

Конан говорит о себе, он простой парень, который вырос в селе. Свою работу очень любит, и, как оказалось, жизнь тоже. До спецподразделения ГУР мужчина работал в полиции, был личным охранником, в движении сопротивления, а по профессии вообще фитнес-тренер.

Когда началось полномасштабное вторжение, 26 февраля я уже вступил в ряды ВСУ. Сам пришел, — рассказывает Конан.

Операция по возвращению вышек Бойко началась в середине августа. Там постоянно курсировали российские истребители, что затрудняло их возвращение. Было около 20:30, когда вражеский самолет начал обстрел спецназовцев на лодках.

Мы начали маневрировать. И во время одного из маневров наш боец применил ПЗРК Стингер и повредил самолет. Он отошел от нас и направился к ближайшему аэродрому.

Утром вражеский самолет снова начал обстрел. Боеприпасов к Стингеру больше не было, но шкипер стал выводить спецназовцев из ловушки. В ходе маневра Конан выпал за борт.

— Я вешу 120 кг без снаряжения, с ним было бы где-то плюс 30. Но за 20 минут до того, как я выпал, мне почему-то стало неспокойно. И я снял все: каску, бронежилет, РПС, отложил оружие. На мне был водолазный термокостюм и я надел спасательный жилет. Как-то на сердце легло, что нужно это сделать.

До берега было около 130 км. Сначала военный запаниковал, он дал знак собратьям, чтобы отходили, а сам начал плыть к вышке, которая горела. Расстояние до нее было около 20 км.

Волн не было, а вот течение было очень сильным. Оно постоянно сносило меня то назад, то влево, то вправо. Выходит, все это время я плыл против течения. Я не останавливался ни на минуту, потому что в этом случае оно уносило бы меня дальше и дальше от моего ориентира.

Плавать мужчина научился в пруду еще в шесть лет. Но он никогда не считал это своей сильной стороной. Он старался не обращать внимания, что дна под ногами нет, ведь всегда чувствовал неуверенность от этого. Пока плыл, думал, спасет ли его кто-нибудь, сдаться ему или нет.

Еще рывок, говоришь ты себе. И думаешь о жизни, о семье. Было очень трудно морально думать, что моему сыну через месяц исполнится год, а ты не знаешь, выживешь ли, увидишь ли еще его.

Военный без сил доплыл до вышки, но когда проснулся, его снова унесло течением. На нем сидели чайки, которых заметили в тепловизор.

Так и передавали, что есть объект, плывущий в сторону Одессы, и “катает на себе” семь чаек. И в какой-то момент я увидел корабль.

Корабль обстреляли россияне, потому он отошел. Зато приплыла лодка, в которой были собратья Конана. Его нашли благодаря Байрактару.

Ранее командир спецподразделения Артан рассказывал, как военные идут на задания.

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