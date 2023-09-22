Рассказы

Еще рывок, говоришь ты себе! Спецназовец Конан рассказал о своем уникальном спасении из открытого моря

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 сентября 2023, 08:00
Спецпризначенець Конан про свій порятунок під час повернення вишок Бойка
Фото: Pexels

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