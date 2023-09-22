Це новий рівень нашої єдності! Копродукція оборонпрому України та США: результати візиту Зеленського до Америки

Чи не найочікуваніша подія цього тижня — робочий візит українського президента Володимира Зеленського до США та Канади. Очільник держави полетів до країн-партнерів для поглиблення співпраці та детального обговорення українських планів на фронті.

Турне країнами-партнерами розпочалося 19 вересня.

Також Володимир Зеленський вже встиг виступити перед Генасамблеєю ООН. Основні тези його промови зібрані в нашому іншому матеріалі.

Зараз також дивляться

Зеленський у США: що відомо

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Окремо також відбулася розмова і між першими леді двох держав.

Переговори відбулися в Білому домі у вузькому та розширеному складі.

Зеленський подякував очільнику США за надану гуманітарну та військову допомогу Україні, а також за допомогу українським біженцям.

— Ми зустрічаємося вже втретє за рік. Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками й стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором.

Сьогодні я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи й демократії у світі, — казав Зеленський.

Також відомо, що перед зустріччю з президентом США Зеленський, у межах робочого візиту, провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Головною темою переговорів було продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії.

Сторони обговорили постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Президент також наголосив на важливості посилення української ППО.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

Також президент та перша леді виступили та подякували звичайним американцям, які допомагають Україні.

Результати зустрічі Зеленського та Байдена

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Джозеф Байден обговорили оборонну підтримку України й подальшу співпрацю. За повідомленнями Зеленського, вони змогли досягти домовленостей, які зміцнять обороноздатність України.

Зокрема, йдеться про спільне виготовлення зброї.

У своєму Telegram верховний головнокомандувач детальніше розповів про результати зустрічі з Джо Байденом.

— Зустріч із президентом Байденом, із його командою. Є новий оборонний пакет: ППО, артилерія, снаряди, інженерні засоби. І довгострокова домовленість — будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла необхідну зброю.

Копродукція в “оборонці” зі Сполученими Штатами — це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППО.

Готуємося створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом іще більше посилити свободу й захист життя, — пише Зеленський.

Що відомо про візит Зеленського до Канади

На п’ятницю, 22 вересня 2023, також запланований візит Володимира Зеленського до Канади.

Зазначається, що поїздка президента України до Канади не є офіційно анонсованою. Проте відомо, що під час візиту до Канади Зеленський має відвідати Оттаву та Торонто.

Очікується, що Володимир Зеленський виступить у парламенті Оттави 22 вересня, а після цього — вирушить у Торонто.

В мережі з’явилися кадри, як зустрічали президента та першу леді України в аеропорті.

У своєму Telegram Зеленський вже написав, якою була зустріч із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

— Переговори з Прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки.

Зустріч із Генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентарями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно, — написав він.

Які цілі ставив перед собою Володимир Зеленський у цих візитах до США та де ще він уже побував, ми писали в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.