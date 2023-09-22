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Це новий рівень нашої єдності! Копродукція оборонпрому України та США: результати візиту Зеленського до Америки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Вересня 2023, 11:30
Зеленський у США
Фото: Сайт президента України

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