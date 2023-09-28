Будущее Украины — в НАТО: Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве рассказал о плане сотрудничества

В четверг, 28 сентября, генсек НАТО Йенс Столтенберг с неанонсированным визитом прибыл в Киев. В рамках визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил все ключевые оборонные вопросы, требующие внимания, ситуацию на поле боя и потребности украинских военных. О результатах встречи чиновники рассказали на пресс-конференции.

Основные тезисы выступления Йенса Столтенберга

Существует разительный контраст: украинцы воюют за собственные семьи, за будущее, за свободу, Москва воюет за имперские иллюзии, — отметил Йенс Столтенберг.

Вместе с тем, генсек НАТО сказал, что на международной арене поддержка Украины продолжает расти. В то же время, РФ теряет сторонников.

Кроме того, поддержка оказывается и в принятых исторических решениях, которые помогут приблизить момент, когда Украина станет членом НАТО.

Сейчас также смотрят

— После Вильнюсского саммита в июле мы все согласились с тем, что Украина вступит в НАТО. И было принято три исторических решения для того, чтобы воплотить это в реальность.

В частности, речь идет об устранении требования по выполнению плана действий, необходимых для получения членства, а также согласования программы, которая поможет стать ВСУ совместимыми с армиями других стран-членов НАТО. Также Йенс Столтенберг упомянул и об укреплении политических связей и создании комиссии Украина-НАТО.

Эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО, как никогда раньше… Будущее Украины — у НАТО. И мы работаем над подготовкой к этому.

Вдобавок Йенс Столтенберг напомнил, что страны НАТО продолжают оказывать Украине мощную оборонную поддержку, в том числе танки и современные системы ПВО. Кроме того, члены Северо-Атлантического Союза будут тренировать пилотов для истребителей F-16.

Если Украина сдастся, не будет мира. Это будет означать грубую российскую оккупацию. Мир такой ценой не будет миром вообще.

Так подытожил выступление Йенс Столтенберг, отметив, что поддерживает план мира от Владимира Зеленского.

Также ранее Владимир Зеленский в интервью рассказал о гарантиях безопасности и вступлении Украины в НАТО.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.