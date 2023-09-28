Майбутнє України — у НАТО: Єнс Столтенберг на пресконференції у Києві розповів про план співпраці

У четвер, 28 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва. У межах візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленський та обговорив усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових. Про результати зустрічі посадовці розповіли на пресконференції.

Основні тези виступу Єнса Столтенберга

Існує разючий контраст: українці воюють за власні родини, за майбутнє, за свободу, Москва воює за імперські ілюзії, — зазначив Єнс Столтенберг.

Разом з тим генсек НАТО сказав, що на міжнародній арені підтримка України продовжує зростати. Водночас РФ втрачає прихильників.

Крім того, підтримка виявляється й в ухвалених історичних рішеннях, які допоможуть наблизити момент, коли Україна стане членом НАТО.

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— Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність.

Зокрема, йдеться про усунення вимоги щодо виконання плану дій, необхідних для отримання членства, а також узгодження програми, яка допоможе стати ЗСУ сумісними з арміями інших країн-членів НАТО. Також Єнс Столтенберг згадав й про зміцнення політичних зв’язків і створення комісії Україна-НАТО.

Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше… Майбутнє України — у НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього.

На додачу, Єнс Столтенберг нагадав, що країни НАТО продовжують надавати Україні потужну оборонну підтримку, зокрема танки та сучасні системи ППО. Крім того, члени Альянсу тренуватимуть пілотів для винищувачів F-16.

Якщо Україна здасться, то не буде миру. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир також ціною не буде миром взагалі.

Так підсумував виступ Єнс Столтенберг, зазначивши, що підтримує план миру від Володимира Зеленського.

Також раніше Володимир Зеленський в інтерв’ю розповів про гарантії безпеки та вступ України до НАТО.

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