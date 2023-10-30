Зеленский в интервью Time: Никто так не верит в нашу победу, как я

Если в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину миссия президента Владимир Зеленского состояла в том, чтобы сохранить государство, а также объединить как украинский народ, так и западных партнеров в борьбе против террористов, то сейчас задача претерпела изменения. Она стала труднее, хотя общая цель не изменилась — независимость Украины.

В интервью Time Владимир Зеленский поделился, что получать помощь не только для победы, но просто для того, чтобы держать линию фронта, становится все труднее. А вот глобальных кризисов и вызовов для цивилизованного мира становится только больше.

Страшнее всего, что часть мира привыкла к войне в Украине.

— Усталость от войны накатывается волной. Вы видите это в США, Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: “Я не могу смотреть этот повтор в десятый раз”.

Сейчас также смотрят

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters. Согласно полученным данным, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, по сравнению с 65%, которые были в июне. Также становится сложнее удерживать внимание на войне в Украине, когда началось обострение вооруженного противостояния и в Израиле.

Но Владимир Зеленский, несмотря на все сложности, исключает возможность заморозить боевые действия или идти на переговоры. Президент Украины не видит другого выхода, кроме как продолжать борьбу и дальше.

— Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны. Даже если кто-то устает внутри, многие из нас этого не признают.

Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто.

Также Владимир Зеленский добавил, что, возможно, временное перемирие и могло бы успокоить кого-то как внутри страны, так и за ее пределами, но неизвестно, какую цену придется заплатить за такой шаг.

Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений… Для меня это проблема, потому что мы остались с этой взрывной силой. Мы только задержим ее детонацию.

Некоторые партнеры спрашивают прямо, что будет, если помощь не поступит. От некоторых слышно больше требований сначала побороть коррупцию. Однако дело не всегда в ней.

Это неправильно, чтобы они прикрывали свою неспособность помочь Украине, выбрасывая эти обвинения.

Владимир Зеленский не только продолжает объяснять некоторым партнерам, почему важно отправлять Украине оружие, но и предупреждает, что если россиян не остановить в Украине, боевые действия распространятся за ее пределы.

Я долго жил с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем разразиться еще где-то.

Кроме этого, вражеские ИПСО продолжают работать. Потому важно знать, как они работают, чтобы не попасть на их крючок. Читай интервью воина подразделения ИПСО о том, как залезть в голову врагу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.