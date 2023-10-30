Зеленский в интервью Time: Никто так не верит в нашу победу, как я

Если в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину миссия президента Владимир Зеленского состояла в том, чтобы сохранить государство, а также объединить как украинский народ, так и западных партнеров в борьбе против террористов, то сейчас задача претерпела изменения. Она стала труднее, хотя общая цель не изменилась — независимость Украины.
В интервью Time Владимир Зеленский поделился, что получать помощь не только для победы, но просто для того, чтобы держать линию фронта, становится все труднее. А вот глобальных кризисов и вызовов для цивилизованного мира становится только больше.
Страшнее всего, что часть мира привыкла к войне в Украине.
Страшнее всего, что часть мира привыкла к войне в Украине.
— Усталость от войны накатывается волной. Вы видите это в США, Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: “Я не могу смотреть этот повтор в десятый раз”.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters. Согласно полученным данным, около 41% американцев хотят, чтобы Конгресс предоставил Киеву больше оружия, по сравнению с 65%, которые были в июне. Также становится сложнее удерживать внимание на войне в Украине, когда началось обострение вооруженного противостояния и в Израиле.
Но Владимир Зеленский, несмотря на все сложности, исключает возможность заморозить боевые действия или идти на переговоры. Президент Украины не видит другого выхода, кроме как продолжать борьбу и дальше.
— Я не думаю, что Украина может позволить себе устать от войны. Даже если кто-то устает внутри, многие из нас этого не признают.
Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто.
Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто.
Также Владимир Зеленский добавил, что, возможно, временное перемирие и могло бы успокоить кого-то как внутри страны, так и за ее пределами, но неизвестно, какую цену придется заплатить за такой шаг.
Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений… Для меня это проблема, потому что мы остались с этой взрывной силой. Мы только задержим ее детонацию.
Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений… Для меня это проблема, потому что мы остались с этой взрывной силой. Мы только задержим ее детонацию.
Некоторые партнеры спрашивают прямо, что будет, если помощь не поступит. От некоторых слышно больше требований сначала побороть коррупцию. Однако дело не всегда в ней.
Это неправильно, чтобы они прикрывали свою неспособность помочь Украине, выбрасывая эти обвинения.
Это неправильно, чтобы они прикрывали свою неспособность помочь Украине, выбрасывая эти обвинения.
Владимир Зеленский не только продолжает объяснять некоторым партнерам, почему важно отправлять Украине оружие, но и предупреждает, что если россиян не остановить в Украине, боевые действия распространятся за ее пределы.
Я долго жил с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем разразиться еще где-то.
Я долго жил с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем разразиться еще где-то.
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Допис, поширений TIME (@time)
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