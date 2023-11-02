Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Главное из статьи Залужного в The Economist

Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. За это время было много побед, достижений и освобождений от оккупанта, однако ныне и мировое сообщество, и сами украинцы понимают: контрнаступление не произойдет так же молниеносно, как осенью 2022 года.

Об этом также рассуждает и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его статья, опубликованная в издании The Economist, рассказывает о видении генерала ситуации на фронте и его мнения о скорости контрнаступательных действий нашей армии.

В оригинале почитать статью можно здесь, а ключевые мысли Валерия Залужного мы тезисно излагаем ниже.

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Залужный о войне в Украине

Генерал Валерий Залужный пришел к выводу, что сейчас уровень технологий, которого достигли и украинцы, и россияне, ставит нас в тупик.

— Скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва, — говорит он.

Также Залужный разочаровался, когда понял, что остановить Россию большими потерями её личного состава не получится.

Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тыс. погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну, — отметил генерал.

Валерий Залужный долго думал, почему украинская армия не могла быстро продвигаться вперед. Под сомнение попадали подчиненные, его расчеты и даже знание военного дела.

Интервью Залужного The Economist: главное

— Украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км/в сутки, прорывая рубежи российской обороны. Если посмотреть на учебники НАТО и наши расчеты, то четыре месяца должно было хватить, чтобы мы дошли до Крыма, повоевали в Крыму, вернулись из Крыма и снова вошли. Вместо этого войска и техника застревают на минных полях на подступах к Бахмуту, а западную технику разбивают российская артиллерия и беспилотники, — отметил он.

— Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, потому сменил некоторых из них. Тогда я думал, что дело в бойцах — переставил их в бригадах. Когда эти изменения не повлияли на ситуацию, я приказал штабу “откопать книгу”, которую когда-то видел, будучи студентом военной академии в Украине. Прорыв укрепленных линий обороны 1941 года написана на основе анализа битвы Первой мировой войны, и не пройдя даже половины учебника, я понял: там описана именно та точка, где мы находимся: как и тогда, уровень нашего технологического развития сегодня вводит в ступор и нас, и наших врагов.

Нам нужно использовать мощность, заложенную в новых технологиях, — подчеркнул Залужный.

— Западные союзники очень осторожно поставляли Украине свои новейшие технологии и более мощное оружие. Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и Херсонской области на юге в конце 2022 года.

— Они (западные партнеры — ред.) не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что получили, но я просто констатирую факты.

— Важно понимать, что эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами.

— Украина застряла в длительной войне, в которой у России есть преимущество. В то же время у Украины нет другого выхода, как сохранить инициативу, продолжая наступление, даже если она продвигается всего на несколько метров в день. Падение морального духа Украины и отказ Запада от поддержки — именно то, на что рассчитывает Путин. А ещё — на длительную войну.

— Наибольший риск изнурительной окопной войны в том, что она может затянуться на годы и истощать украинское государство.

Также Валерий Залужный говорит: в борьбе против страны, где самым дешевым ресурсом являются человеческие жизни, Украине все труднее будет продолжать войну, ведь здесь жизнь человека является наибольшей ценностью.

Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сразиться, — заключает он.

Ранее изданию Time дал интервью президент Украины Владимир Зеленский. О его видении войны и чего ожидает от Запада, читай в другом материале.

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