Эту войну невозможно выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Главное из статьи Залужного в The Economist

Полномасштабная война в Украине длится более 20 месяцев. За это время было много побед, достижений и освобождений от оккупанта, однако ныне и мировое сообщество, и сами украинцы понимают: контрнаступление не произойдет так же молниеносно, как осенью 2022 года.
Об этом также рассуждает и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его статья, опубликованная в издании The Economist, рассказывает о видении генерала ситуации на фронте и его мнения о скорости контрнаступательных действий нашей армии.
В оригинале почитать статью можно здесь, а ключевые мысли Валерия Залужного мы тезисно излагаем ниже.
Генерал Валерий Залужный пришел к выводу, что сейчас уровень технологий, которого достигли и украинцы, и россияне, ставит нас в тупик.
— Скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва, — говорит он.
Также Залужный разочаровался, когда понял, что остановить Россию большими потерями её личного состава не получится.
Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тыс. погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну, — отметил генерал.
Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тыс. погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну, — отметил генерал.
Валерий Залужный долго думал, почему украинская армия не могла быстро продвигаться вперед. Под сомнение попадали подчиненные, его расчеты и даже знание военного дела.
Нам нужно использовать мощность, заложенную в новых технологиях, — подчеркнул Залужный.
Нам нужно использовать мощность, заложенную в новых технологиях, — подчеркнул Залужный.
Также Валерий Залужный говорит: в борьбе против страны, где самым дешевым ресурсом являются человеческие жизни, Украине все труднее будет продолжать войну, ведь здесь жизнь человека является наибольшей ценностью.
Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сразиться, — заключает он.
Нам нужно искать это решение, нам нужно найти этот порох, быстро освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сразиться, — заключает он.
Ранее изданию Time дал интервью президент Украины Владимир Зеленский. О его видении войны и чего ожидает от Запада, читай в другом материале.
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