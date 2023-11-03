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Удари по цивільних об’єктах та численні пожежі: наслідки нічної атаки дронами на Харків, Одещину та Львівщину 3 листопада

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2023, 08:56
Атака дронами на Україну 3 листопада 2023: вибухи у Харкові, на Одещині, Львівщині

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Удари по цивільних об’єктах та численні пожежі: наслідки нічної атаки дронами на Харків, Одещину та Львівщину 3 листопада
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