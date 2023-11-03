У ніч проти 3 листопада російські війська атакували Україну дронами Shahed. На жаль, є влучання у різних областях.

Ми розповімо про наслідки вибухів у Харківській, Одеській та Львівській областях.

Вибухи у Харківській області 3 листопада 2023

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 00:45 ворог завдав по Харкову удар попередньо за допомогою чотирьох БПЛА-камікадзе типу Shahed. Пошкоджено два гаражі, чотири легкових автомобілі та господарча споруда.

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Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкоджень зазнала будівля СТО, нечинний швейний цех та житловий будинок.

До медиків звернулося вісім харків’ян з гострою реакцією на стрес, зокрема двоє дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

За даними ДСНС, в результати ударів по Харкову та Харківському району зайнялося п’ять пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла в одному із районів Харкова. Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, нечинна будівля швейного цеху, СТО, гаражі, вісім автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м.

Удари по цивільних об’єктах та численні пожежі: наслідки нічної атаки дронами на Харків, Одещину та Львівщину 3 листопада / 5 Фотографій

Вибухи на Одещині 3 листопада 2023

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі окупанти вчергове атакували Одещину. Сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136.

На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об’єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла:

— Атака була досить потужна. Системи ППО працювали фактично п’ять годин. На півдні за ніч відпрацювали й знищили 11 дронів типу Shahed: по три на Миколаївщині й Кіровоградщині, два на Одещині й по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині та Вінниччині. На Кіровоградщині збили й ракету Х-59, — акцентувала Гуменюк.

Вибухи у Херсоні 3 листопада 2023

У ДСНС повідомили, що ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Сьогодні вночі армія РФ завдала удару по одному з мікрорайонів Херсона.

За різними адресами загорілись господарча споруда та дах двоповерхової нежитлової будівлі. Рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежі.

Удари по цивільних об’єктах та численні пожежі: наслідки нічної атаки дронами на Харків, Одещину та Львівщину 3 листопада / 3 Фотографії

Вибухи у Львівській області 3 листопада 2023

Дрони-камікадзе ворог запустив й у бік Львівщини. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про загрозу ворожих БпЛА та роботу ППО. За його словами, над Львівщиною вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Загалом на захід України прямували 16 ворожих ударних дронів.

На жаль, є п’ять влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Пожежу оперативно ліквідували.

Вибухи в Івано-Франківській області 3 листопада 2023

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в Івано-Франківській області близько 06:00 у Калуському районі впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

Робота ППО в ніч проти 3 листопада 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками Shahed-136/131 з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ РФ.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Реакція Володимира Зеленського на атаку на Україну 3 листопада 2023

— Цієї ночі було близько 40 Shahed. Більш ніж половина збито. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи — дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей — Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність!

На жаль, були й влучання. Попередньо — без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно! — йдеться у повідомленні.

Ворог атакує Україну ракетами та дронами, але також атакує наших військових на різних ділянках фронту. Пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні 3 листопада, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Фото: Олег Синєгубов, ДСНС

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