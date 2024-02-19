У меня на руках умирали дети, гражданские, женщины, старики… Сильная речь Тайры на Мюнхенской конференции

17 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности состоялся 7-й Украинский ланч. На нем шла дискуссия о поддержке Украины на текущем этапе войны. Речь Юлии Паевской (Тайры) была очень сильной. Читай и слушай ее в нашем материале.

Дайте нам это оружие: речь Тайры на Мюнхенской конференции

В дискуссии во время Украинского ланча приняли участие: президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие.

Парамедик Юлия Паевская с позывным Тайра выступила с мощной речью. Она рассказала, что ее собратья только что вышли из Авдеевки. И некоторые из них остались там навсегда. Юлия напомнила, что война длится десять лет. А также рассказала, через что ей пришлось пройти:

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Я видела, как хоронили младенцев. Прямо во дворах домов. Так, чтобы мать могла через разбитое окно видеть эту могилу.

— Просто представьте себе это. У меня на руках умирали дети, гражданские, женщины, старики… Я не знаю, как это можно простить (…) Война такая, знаете, ненасытная с*ка — ей сколько ни дай — все мало. Она постоянно хочет пить. Она пьет нашу кровь. Мы должны это остановить.

Но чтобы это остановилось, мы должны ее накормить до смерти. Дайте нам это оружие! Пусть она уже сд*хнет. Мы справимся! Помогите нам немного.

Юлия Паевская (Тайра) рассказала собравшимся, что ее путь начался 10 лет назад, на Майдане. Там она тоже была медиком. Затем начала преподавать тактическую медицину, осталась на фронте.

Тайра напомнила об украинских пленных, рассказала о психологических и физических пытках и сложной реабилитации.

Раньше мы рассказывали о постановлении о международной военной помощи.

Фото: скриншот с конференции, 53 ОМБр

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