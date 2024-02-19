У мене на руках вмирали діти, цивільні, жінки, старі… Потужна промова Тайри на Мюнхенській конференції

17 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки відбувся 7-й Український ланч. На ньому тривала дискусія щодо підтримки України на поточному етапі війни. Промова Юлії Паєвської (Тайри) була потужною. Читай та слухай її в нашому матеріалі.

Дайте нам цю зброю: промова Тайри на Мюнхенській конференції

У дискусії під час Українського ланчу взяли участь: президент Чехії Петр Павел, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, екс-держсекретарка США Гілларі Клінтон та інші.

Парамедикиня Юлія Паєвська на псевдо Тайра виступила з потужною промовою. Вона розповіла, що її побратими щойно вийшли з Авдіївки. І дехто з них лишився там назавжди. Юлія нагадала, що війна триває 10 років. А також про те, що їй довелося пройти:

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Я бачила, як ховали немовлят. Прямо у дворах домівок. Так, щоб мати могла через розбите вікно бачити цю могилу.

— Просто уявіть собі це. У мене на руках вмирали діти, цивільні, жінки, старі… Я не знаю, як можна це пробачити. (…) Війна така, знаєте, ненаситна с*ка — їй скільки не дай — все мало. Вона постійно хоче пити. Вона п’є нашу кров. Ми мусимо це спинити.

Але щоб це спинилось, ми мусимо її нагодувати до смерті. Дайте нам цю зброю! Нехай вона вже зд*хне. Ми впораємось! Допоможіть нам трошки.

Юлія Паєвська (Тайра) розповіла присутнім, що її шлях почався 10 років тому, на Майдані. Там вона також була медикинею. Потім вона почала викладати тактичну медицину, лишилася на фронті.

Тайра нагадала про українських полонених, розповіла про психологічні та фізичні катування та складну реабілітацію.

Раніше ми розповідали про постанову про міжнародну військову допомогу.

Фото: скриншот з конференції, 53 ОМБр

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