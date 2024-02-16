Соглашение о сотрудничестве Германии и Украины: итоги рабочего визита Зеленского в Берлин

Украина продолжает получать поддержку партнеров в сфере безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля 2024 года совершил визит в Германию. В Берлине он встретился с канцлером Олафом Шольцом.
В Офисе президента сообщили, что во время встречи планируется подписание соглашения о безопасности. Олаф Шольц сообщил, что соглашение уже подписано.
Сообщалось, что Украина и Германия должны заключить соглашение безопасности, подобное тому, которое заключила с Великобританией 12 января 2024 года во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.
Согласно соглашению, Германия ставит целью обеспечить безопасность Украины, пока та не станет членом НАТО.
— Подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны, — написал Олаф Шольц в соцсети X (Twitter).
For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024
For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3
Документ ставит на договорную основу военную помощь, которую Германия оказывает Украине для отражения российской агрессии, а также предусматривает ее предоставление в будущем в случае повторного нападения РФ.
— Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией.
Беспрецедентный документ, закрепляющий германскую поддержку для Украины на уровне более €7 млрд евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов.
Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину, — сказал Зеленский.
Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину, — сказал Зеленский.
После встречи с Зеленским Шольц также анонсировал новый пакет помощи Украине. По его словам, Германия готовит новый пакет помощи на сумму свыше €1 млрд. В него, в частности, войдут ракеты для IRIS-Т, системы Skynex и многое другое.
В Офисе президента сообщали, что Зеленский и Шольц также должны обсудить вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.
Ожидается, что подобный договор Украина заключит с Францией, ведь после Берлина Зеленский должен поехать в Париж.
Люди в Германии тоже поддерживают Украину. Ранее мы рассказывали о протестах против пророссийской партии в Германии.
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