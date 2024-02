Соглашение о сотрудничестве Германии и Украины: итоги рабочего визита Зеленского в Берлин

Украина продолжает получать поддержку партнеров в сфере безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля 2024 года совершил визит в Германию. В Берлине он встретился с канцлером Олафом Шольцом.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи планируется подписание соглашения о безопасности. Олаф Шольц сообщил, что соглашение уже подписано.

Сообщалось, что Украина и Германия должны заключить соглашение безопасности, подобное тому, которое заключила с Великобританией 12 января 2024 года во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

Согласно соглашению, Германия ставит целью обеспечить безопасность Украины, пока та не станет членом НАТО.

— Подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны, — написал Олаф Шольц в соцсети X (Twitter).

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3