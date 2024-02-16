Соглашение о сотрудничестве Германии и Украины: итоги рабочего визита Зеленского в Берлин

Украина продолжает получать поддержку партнеров в сфере безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля 2024 года совершил визит в Германию. В Берлине он встретился с канцлером Олафом Шольцом.

В Офисе президента сообщили, что во время встречи планируется подписание соглашения о безопасности. Олаф Шольц сообщил, что соглашение уже подписано.

Соглашение безопасности между Украиной и Германией: что известно

Сообщалось, что Украина и Германия должны заключить соглашение безопасности, подобное тому, которое заключила с Великобританией 12 января 2024 года во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

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Согласно соглашению, Германия ставит целью обеспечить безопасность Украины, пока та не станет членом НАТО.

— Подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности — исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину перед лицом российской захватнической войны, — написал Олаф Шольц в соцсети X (Twitter).

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Документ ставит на договорную основу военную помощь, которую Германия оказывает Украине для отражения российской агрессии, а также предусматривает ее предоставление в будущем в случае повторного нападения РФ.

— Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Германией.

Беспрецедентный документ, закрепляющий германскую поддержку для Украины на уровне более €7 млрд евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов.

Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину, — сказал Зеленский.

После встречи с Зеленским Шольц также анонсировал новый пакет помощи Украине. По его словам, Германия готовит новый пакет помощи на сумму свыше €1 млрд. В него, в частности, войдут ракеты для IRIS-Т, системы Skynex и многое другое.

В Офисе президента сообщали, что Зеленский и Шольц также должны обсудить вопросы поддержки Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Ожидается, что подобный договор Украина заключит с Францией, ведь после Берлина Зеленский должен поехать в Париж.

Люди в Германии тоже поддерживают Украину. Ранее мы рассказывали о протестах против пророссийской партии в Германии.

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