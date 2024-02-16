Угода про співробітництво Німеччини та України: підсумки робочого візиту Зеленського до Берліна

Україна продовжує отримувати підтримку партнерів у безпековій сфері. Президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2024 року здійснив візит до Німеччини. У Берліні він зустрівся з канцлером Олафом Шольцом.
В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі планується підписання безпекової угоди. Олаф Шольц повідомив, що угоду вже підписали.
Повідомлялося, що Україна та Німеччина мають укласти безпекову угоду, подібну до тої, яку уклала з Великою Британією 12 січня 2024 року під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва.
Згідно з угодою, Німеччина ставить за мету забезпечити безпеку України, поки та не стане членом НАТО.
— Підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни, — написав Олаф Шольц у соцмережі X (Twitter).
For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024
For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3
Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому у разі повторного нападу РФ.
— Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.
Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад €7 млрд на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів.
Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, — сказав Зеленський.
Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, — сказав Зеленський.
Після зустрічі з Зеленським Шольц також анонсував новий пакет допомоги Україні. За його словами, Німеччина готує новий пакет допомоги на суму понад €1 млрд. До нього, зокрема, увійдуть ракети для IRIS-Т, системи Skynex та багато іншого.
В Офісі президента повідомляли, що Зеленський та Шольц також мають обговорити питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.
Очікується, що схожий договір Україна укладе з Францією, адже після Берліна Зеленський має поїхати до Парижа.
Люди в Німеччині також підтримують Україну. Раніше ми розповідали про протести у Німеччині проти проросійської партії.
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