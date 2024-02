Угода про співробітництво Німеччини та України: підсумки робочого візиту Зеленського до Берліна

Україна продовжує отримувати підтримку партнерів у безпековій сфері. Президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2024 року здійснив візит до Німеччини. У Берліні він зустрівся з канцлером Олафом Шольцом.

В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі планується підписання безпекової угоди. Олаф Шольц повідомив, що угоду вже підписали.

Повідомлялося, що Україна та Німеччина мають укласти безпекову угоду, подібну до тої, яку уклала з Великою Британією 12 січня 2024 року під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва.

Згідно з угодою, Німеччина ставить за мету забезпечити безпеку України, поки та не стане членом НАТО.

— Підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни, — написав Олаф Шольц у соцмережі X (Twitter).

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



