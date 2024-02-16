Угода про співробітництво Німеччини та України: підсумки робочого візиту Зеленського до Берліна

Україна продовжує отримувати підтримку партнерів у безпековій сфері. Президент України Володимир Зеленський 16 лютого 2024 року здійснив візит до Німеччини. У Берліні він зустрівся з канцлером Олафом Шольцом.

В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі планується підписання безпекової угоди. Олаф Шольц повідомив, що угоду вже підписали.

Безпекова угода між Україною та Німеччиною: що відомо

Повідомлялося, що Україна та Німеччина мають укласти безпекову угоду, подібну до тої, яку уклала з Великою Британією 12 січня 2024 року під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва.

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Згідно з угодою, Німеччина ставить за мету забезпечити безпеку України, поки та не стане членом НАТО.

— Підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни, — написав Олаф Шольц у соцмережі X (Twitter).

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку Німеччина надає Україні для відбиття російської агресії, а також передбачає її надання в майбутньому у разі повторного нападу РФ.

— Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад €7 млрд на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів.

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну, — сказав Зеленський.

Після зустрічі з Зеленським Шольц також анонсував новий пакет допомоги Україні. За його словами, Німеччина готує новий пакет допомоги на суму понад €1 млрд. До нього, зокрема, увійдуть ракети для IRIS-Т, системи Skynex та багато іншого.

В Офісі президента повідомляли, що Зеленський та Шольц також мають обговорити питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

Очікується, що схожий договір Україна укладе з Францією, адже після Берліна Зеленський має поїхати до Парижа.

Люди в Німеччині також підтримують Україну. Раніше ми розповідали про протести у Німеччині проти проросійської партії.

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