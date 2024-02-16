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Угода про співробітництво Німеччини та України: підсумки робочого візиту Зеленського до Берліна

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Лютого 2024, 14:21
Угода про співробітництво Німеччини та України
Фото: Сайт президента України

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