Велелюдні протести у Німеччині: люди виступають проти проросійської партії

Повномасштабне вторгнення в Україну триває майже два роки, нині то тут, то там країни ЄС трусить від протестів та акцій проти будь-якої підтримки РФ.

Потужні протести тривають й у Німеччині: у десятках міст сотні тисяч люду вже другий день поспіль виходять на демонстрації проти руху ультраправих та партії Альтернатива для Німеччини. Протести викликані розслідуванням про її зв’язки з неонацистами.

Альтернативу для Німеччини ЗМІ в країні називають проросійською силою. Під час заснування партії й пізніше для німецьких політичних оглядачів не було таємницею, що ця політсила майже відкрито фінансується Кремлем.

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А останнім часом завдяки популістській та антимігрантській риториці вона ще й покращила свої позиції та посідає друге місце після керівної коаліції за національним опитуванням, що неабияк хвилює німців.

Членів партії, яку в Німеччині відкрито називають проросійською, неодноразово помічали з “візитами” в окупованому Криму, війну на Донбасі вони називали внутрішньою справою України, а нині говорять про недоцільність західних санкцій проти РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до співгромадян із закликом єднатися та протистояти роботі проросійської партії, яка прагне перетворити Німеччину на автократичну країну, як і сама РФ.

Екстремісти хочуть зруйнувати нашу єдність. На таємній конференції ці екстремісти обговорювали, як вони можуть вигнати мільйони людей з нашої країни.

Разом з тим, Німеччина прихистила чимало українських біженців. Що зміниться для українців у Німеччині з 2024 року, ми розповідали в іншому матеріалі.

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