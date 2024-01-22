Многолюдные протесты в Германии: люди выступают против пророссийской партии

Полномасштабное вторжение в Украину длится почти два года, сейчас то здесь, то там страны ЕС трясет от протестов и акций против любой поддержки РФ.

Мощные протесты продолжаются и в Германии: в десятках городов сотни тысяч людей уже второй день выходят на демонстрации против движения ультраправых и партии Альтернатива для Германии. Протесты вызваны расследованием о ее связях с неонацистами.

Альтернативу для Германии местные СМИ называют пророссийской силой. Во время основания партии и позже для немецких политических обозревателей не было секретом, что эта политсила почти открыто финансируется Кремлем.

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А в последнее время благодаря популистской и антииммигрантской риторике она еще и улучшила свои позиции и занимает второе место после руководящей коалиции по национальному опросу, что очень волнует немцев.

Членов партии, которую в Германии открыто называют пророссийской, неоднократно замечали с визитами в оккупированном Крыму, войну на Донбассе они называли внутренним делом Украины, а сейчас говорят о нецелесообразности западных санкций против РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к согражданам с призывом объединиться и противостоять работе пророссийской партии, стремящейся превратить Германию в автократическую страну, как и сама РФ.

Экстремисты хотят разрушить наше единство. На секретной конференции эти экстремисты обсуждали, как они могут выгнать миллионы людей из нашей страны.

Вместе с тем, Германия приютила немало украинских беженцев. Что изменится для украинцев в Германии с 2024 года мы рассказывали в другом материале.

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