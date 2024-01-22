Многолюдные протесты в Германии: люди выступают против пророссийской партии

Полномасштабное вторжение в Украину длится почти два года, сейчас то здесь, то там страны ЕС трясет от протестов и акций против любой поддержки РФ.
Мощные протесты продолжаются и в Германии: в десятках городов сотни тысяч людей уже второй день выходят на демонстрации против движения ультраправых и партии Альтернатива для Германии. Протесты вызваны расследованием о ее связях с неонацистами.
Альтернативу для Германии местные СМИ называют пророссийской силой. Во время основания партии и позже для немецких политических обозревателей не было секретом, что эта политсила почти открыто финансируется Кремлем.
А в последнее время благодаря популистской и антииммигрантской риторике она еще и улучшила свои позиции и занимает второе место после руководящей коалиции по национальному опросу, что очень волнует немцев.
Членов партии, которую в Германии открыто называют пророссийской, неоднократно замечали с визитами в оккупированном Крыму, войну на Донбассе они называли внутренним делом Украины, а сейчас говорят о нецелесообразности западных санкций против РФ.
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к согражданам с призывом объединиться и противостоять работе пророссийской партии, стремящейся превратить Германию в автократическую страну, как и сама РФ.
Экстремисты хотят разрушить наше единство. На секретной конференции эти экстремисты обсуждали, как они могут выгнать миллионы людей из нашей страны.
Экстремисты хотят разрушить наше единство. На секретной конференции эти экстремисты обсуждали, как они могут выгнать миллионы людей из нашей страны.
Вместе с тем, Германия приютила немало украинских беженцев. Что изменится для украинцев в Германии с 2024 года мы рассказывали в другом материале.
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