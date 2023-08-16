“Безпекова декларація” G7 для України: скільки країн підписали та що вона передбачає

15 серпня 2023 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що ще одна європейська держава підтримала Декларацію щодо підтримки безпекових гарантій для України. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

А детальніше про те, що це за Декларація, скільки країн її вже підписало та що вона передбачає — розповідаємо далі у матеріалі.

Декларація G7 про гарантії для України: скільки країн підписали

12-13 липня у столиці Литви — Вільнюсі — відбувся дводенний саміт НАТО. Тоді під час прес-конференції прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери країн-членів G7 погодили спільну Декларацію про підтримку України.

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Також до цієї Декларації долучилися й інші держави. Вони висловили свою підтримку та готовність допомагати Україні.

Першими свою підтримку та бажання долучитися до країн Великої сімки в питанні гарантій безпеки для України висловили представники держав Північної Європи на саміті НАТО.

Лідери Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Ісландії 12 липня опублікували спільну заяву, в якій повідомили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Також у їхній заяві вказано, що подальша допомога зокрема включатиме надання сучасної військової техніки та продовження тренувальних ініціатив.

9 серпня про приєднання до Декларації щодо підтримки безпекових гарантій для України оголосила ще одна країна Європи — Латвія.

Також за останні дні ще дві країни підтримали угоду. 12 серпня про це оголосила Греція, а 15 — Північна Македонія.

Загалом 15 держав нині приєдналися до Декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України.

Що передбачає Декларація G7

Для українців підтримка нашої держави є надзвичайно важливою. Але не менш важливе й розуміння того, що передбачає ця Декларація.

Детальніше про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Декларація країн Великої сімки щодо України передбачає наступне:

Гарантії безпеки, які включають заходи допомоги Україні:

захист України від агресії, включаючи постачання зброї;

підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу;

навчання українських військових;

співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки;

підвищення стабільності української економіки та енергетики;

надання технічної і фінансової допомоги.

Також у випадку нової агресії передбачено негайні консультації для забезпечення України необхідним для оборони у найкоротші терміни. Ці принципи закладені у концепції Kyiv Security Compact групою Расмуссена-Єрмака.

Гарантії безпеки включають підтримку у притягненні Росії до відповідальності. Йдеться про:

посилення санкційного тиску на Росію;

заморожування активів РФ;

створення механізмів стягнення репарацій від Росії;

судове переслідування тих, хто вчинив злочини проти України та її громадян згідно з нормами міжнародного права.

Єрмак наголосив ще на одному важливому пункті Декларації, згідно з яким, усі підписанти підтримують демократичний розвиток України.

Крім того, Декларація передбачає, що країни, які не є членами G7, також можуть приєднатися до цих гарантій безпеки.

Прописані у Декларації гарантії безпеки будуть діяти до моменту, поки Україна стане членом НАТО.

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