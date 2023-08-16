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“Безпекова декларація” G7 для України: скільки країн підписали та що вона передбачає

Діана Просяник, редакторка сайту 16 Серпня 2023, 11:05
G7
Фото: Unsplash, Facebook

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