Декларация G7 с гарантиями для Украины: сколько стран поддержали и что она предусматривает

15 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что еще одно европейское государство поддержало Декларацию по поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

А подробнее о том, что это за декларация, сколько стран ее уже подписало и что она предусматривает — рассказываем далее в материале.

Декларация G7 о поддержке Украины: сколько стран подписали

12-13 июля в столице Литвы — Вильнюсе — состоялся двухдневный саммит НАТО. Тогда во время пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран-членов G7 согласовали совместную Декларацию о поддержке Украины.

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Также к этой Декларации присоединились и другие государства. Они выразили свою поддержку и готовность помогать Украине.

Первыми свою поддержку и желание присоединиться к странам Большой семерки в вопросе гарантий безопасности для Украины выразили представители государств Северной Европы на саммите НАТО.

Лидеры Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии 12 июля опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Также в их заявлении указано, что дальнейшая помощь в частности будет включать предоставление современной военной техники и продолжение тренировочных инициатив.

9 августа о присоединении к Декларации по поддержке гарантий безопасности для Украины объявила еще одна страна Европы — Латвия.

Также за последние дни еще две страны поддержали соглашение. 12 августа об этом объявила Греция, а 15 августа — Северная Македония.

Всего 15 государств сейчас присоединились к Декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины.

Что предусматривает Декларация G7

Для украинцев поддержка нашего государства чрезвычайно важна. Но не менее важно и понимание того, что предусматривает эта Декларация.

Подробнее об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Декларация стран Большой семерки о поддержке Украине предусматривает следующее:

Гарантии безопасности, которые включают меры помощи Украине, предусматривающие:

защиту Украины от агрессии, включая поставки оружия;

поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса;

обучении украинских военных;

сотрудничество в области разведки и кибербезопасности;

повышение стабильности украинской экономики и энергетики;

предоставление технической и финансовой помощи.

Также в случае новой агрессии предусмотрены немедленные консультации для обеспечения Украины необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Эти принципы, заложенные в концепции Kyiv Security Compact группой Расмуссена-Ермака.

Гарантии безопасности включают поддержку в привлечении России к ответственности. Речь идет о:

усилении санкционного давления на Россию;

замораживании активов РФ;

создании механизмов взыскания репараций от России;

судебное преследование тех, кто совершил преступления против Украины и ее граждан в соответствии с нормами международного права.

Ермак отметил еще один важный пункт Декларации, согласно которому все подписанты будут поддерживать демократическое развитие Украины.

Кроме того, Декларация предусматривает, что страны, которые не являются членами G7, также могут присоединиться к этим гарантиям безопасности.

Прописанные в Декларации гарантии безопасности будут действовать до момента, пока Украина станет членом НАТО.

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