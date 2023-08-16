Декларация G7 с гарантиями для Украины: сколько стран поддержали и что она предусматривает

15 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что еще одно европейское государство поддержало Декларацию по поддержке гарантий безопасности для Украины. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.
А подробнее о том, что это за декларация, сколько стран ее уже подписало и что она предусматривает — рассказываем далее в материале.
12-13 июля в столице Литвы — Вильнюсе — состоялся двухдневный саммит НАТО. Тогда во время пресс-конференции премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры стран-членов G7 согласовали совместную Декларацию о поддержке Украины.
Также к этой Декларации присоединились и другие государства. Они выразили свою поддержку и готовность помогать Украине.
Также к этой Декларации присоединились и другие государства. Они выразили свою поддержку и готовность помогать Украине.
Первыми свою поддержку и желание присоединиться к странам Большой семерки в вопросе гарантий безопасности для Украины выразили представители государств Северной Европы на саммите НАТО.
Лидеры Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Исландии 12 июля опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Также в их заявлении указано, что дальнейшая помощь в частности будет включать предоставление современной военной техники и продолжение тренировочных инициатив.
9 августа о присоединении к Декларации по поддержке гарантий безопасности для Украины объявила еще одна страна Европы — Латвия.
Также за последние дни еще две страны поддержали соглашение. 12 августа об этом объявила Греция, а 15 августа — Северная Македония.
Всего 15 государств сейчас присоединились к Декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины.
Всего 15 государств сейчас присоединились к Декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины.
Для украинцев поддержка нашего государства чрезвычайно важна. Но не менее важно и понимание того, что предусматривает эта Декларация.
Подробнее об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Декларация стран Большой семерки о поддержке Украине предусматривает следующее:
Гарантии безопасности, которые включают меры помощи Украине, предусматривающие:
Также в случае новой агрессии предусмотрены немедленные консультации для обеспечения Украины необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Эти принципы, заложенные в концепции Kyiv Security Compact группой Расмуссена-Ермака.
Гарантии безопасности включают поддержку в привлечении России к ответственности. Речь идет о:
Ермак отметил еще один важный пункт Декларации, согласно которому все подписанты будут поддерживать демократическое развитие Украины.
Кроме того, Декларация предусматривает, что страны, которые не являются членами G7, также могут присоединиться к этим гарантиям безопасности.
Прописанные в Декларации гарантии безопасности будут действовать до момента, пока Украина станет членом НАТО.
Прописанные в Декларации гарантии безопасности будут действовать до момента, пока Украина станет членом НАТО.
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