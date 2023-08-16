Война в Украине

Декларация G7 с гарантиями для Украины: сколько стран поддержали и что она предусматривает

Диана Просяник, редактор сайта 16 августа 2023, 11:05
G7
Фото: Unsplash, Facebook

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