Зеленский перенес День ССО — новая дата праздника и почему ввели изменения

Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату празднования Дня сил специальных операций ВСУ. Теперь этот день выпадает на 27 мая вместо 29 июля, как это было раньше.

Соответствующий указ появился на официальном сайте президента. Соответственно указ президента Украины от 26 июля 2016 года об установлении дня 29 июля теряет свою силу.

День Сил специальных операций ВСУ будут праздновать по новой дате

Командование ССО ВСУ отметило, что именно 27 мая 2014 воины полков спецназначения, которые затем получили название Сил специальных операций, вместе с побратимами из других подразделений освободили терминал Донецкого аэропорта от силовиков и установили на нем флаг Украины.

В решении президента говорится, что для чествования мужества и героизма воинов ССО, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины будут отмечать ежегодно 27 мая.

Указ вступил в силу со дня опубликования. Так что в 2025 году День ССО будут отмечать по-новому.

Также отдельным приказом командующего Сил специальных операций, генерал-майора Александра Трепака, 29 июля станет Днем памяти павших воинов ССО.

Напомним, что Силы специальных операций как род войск в ВСУ появились в 2007 году. Тогда войско называлось Управление ССО, а с 2016 года они стали отдельным и одним из самых молодых родов войск.

В том же году тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о создании профессионального праздника для ССО.

А как поздравить военного с профессиональным праздником? Собрали подборку поздравлений.

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