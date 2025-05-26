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Зеленский перенес День ССО — новая дата праздника и почему ввели изменения

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 мая 2025, 16:00
Зеленский перенес День ССО — новая дата праздника и почему ввели изменения
Фото Facebook
нмт
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