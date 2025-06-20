Есть удостоверение: Бигус объяснил, как связан с СБУ

Известный украинский журналист-расследователь Денис Бигус открыто заявил о своем внештатном сотрудничестве с Департаментом военной контрразведки (ДВКР) Службы безопасности Украины.

Это стало ответом на недавние публикации народного депутата Алексея Гончаренко, который назвал Бигуса “гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения СБУ”.

Горжусь, что помогаю ДВКР в войне, — Бигус

В видеообращении на своем YouTube-канале Бигус подчеркнул, что его редакция, как и раньше, будет освещать любые нарушения со стороны СБУ.

Однако, по его словам, когда речь идет о войне, он помогал, помогает и продолжит помогать ведомству, чем сможет.

Журналист раскритиковал действия Гончаренко, который, публикуя документы, замазал аббревиатуру ДВКР.

В стране, которая знает, чем занимается ДВКР СБУ, вся добавленная им грязь звучала бы уже не так впечатляюще, — заметил Бигус, добавив, что гордится возможностью хоть немного помочь ДВКР СБУ в войне.

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Детали сотрудничества: внештатный статус без привилегий

Денис Бигус пояснил, что его сотрудничество с ДВКР СБУ началось после того, как в конце 2023 года он уволился из Патрульной полиции.

По его словам, знакомые из военной контрразведки тогда “подкинули прикольных задач”, и таким образом он стал внештатным сотрудником этого департамента.

Журналист подчеркнул, что удостоверение внештатного работника оперативного подразделения департамента военной контрразведки СБУ, которое так смутило нардепа Гончаренко, предоставляет минимум возможностей.

Оно позволяет “иногда работать с какими-то штуками” и “иногда посещать какие-то места”.

Бигус также отметил, что у него нет брони, он не получает финансового обеспечения из бюджета и не входит ни в один резерв.

Он указал, что его работа нерегулярна, но он продолжит помогать военной контрразведке СБУ.

Предыстория: конфликт с Гончаренко

Реакция Дениса Бигуса на “компромат” от Алексея Гончаренко была ироничной. Журналист порекомендовал нардепу глубже изучить деятельность ДВКР СБУ.

Напомним, 18 июня народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко заявил, что Денис Бигус является “гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины” и имеет соответствующее удостоверение.

Гончаренко также сообщил, что его запрос в СБУ относительно Бигуса получил ответ, что Денис Бигус не значится среди сотрудников ведомства и не проходил там военную службу или работу в предыдущие годы. Этот инцидент стал продолжением конфликта, который начался в мае.

Тогда Bihus.Info опубликовал расследование о финансировании Гончаренко-центров, утверждая, что их финансирует семейный бизнес Олега Бахматюка, агробизнесмена, подозреваемого в коррупции.

После этого расследования Гончаренко обратился к Bihus.Info с требованием предоставить информацию о бюджете, основных донорах, количестве сотрудников и налоговых отчислениях издания.

В ответ Денис Бигус в своем YouTube-канале заявил, что доноры Bihus.info не влияют на содержание их расследований.

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