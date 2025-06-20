Обмены пленными, к счастью, продолжаются! 20 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене — домой возвращаются тяжелораненые и тяжелобольные. Это военные, возвращение которых было согласовано на переговорах в Стамбуле. Что еще известно о возвращении защитников? Обмен пленными 20 июня: кто возвращается домой Президент рассказал, что большинство воинов, вернувшихся сегодня на родную землю, были в плену более двух лет. Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальная Гвардия, Пограничная служба. Зеленский поблагодарил всех, кто работает над возвращением защитников домой.В Координационном штабе сообщили больше подробностей. В частности, вернулись тяжелораненые и тяжелобольные бойцы. Возвращение произошло по поручению президента. Годами были в неволе: Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня / 9 Фотографий Читать по теме Защитники Мариуполя дома: Украина и РФ провели новый обмен пленными Сегодня вернулись тяжелобольные и раненые военнослужащие. Самому старшему из них 63 года. Все освобожденные сегодня Защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые были в плену с 2022 года. У всех них тяжелые диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением и другие. У многих бойцов значительная потеря веса. Бойцов направят в медицинские центры для обследования и оказания первой помощи. Им восстановят документы и передадут выплаты за все время в плену. Самому старшему освобожденному — 60 лет. Раньше мы рассказывали, через что в плену проходят наши защитники. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: украинские военные, украинские пленные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter