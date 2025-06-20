Обмены пленными, к счастью, продолжаются! 20 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене — домой возвращаются тяжелораненые и тяжелобольные. Это военные, возвращение которых было согласовано на переговорах в Стамбуле. Что еще известно о возвращении защитников?

Обмен пленными 20 июня: кто возвращается домой

Президент рассказал, что большинство воинов, вернувшихся сегодня на родную землю, были в плену более двух лет.

Это защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областей. Воины Вооруженных Сил, Национальная Гвардия, Пограничная служба.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает над возвращением защитников домой.

В Координационном штабе сообщили больше подробностей. В частности, вернулись тяжелораненые и тяжелобольные бойцы. Возвращение произошло по поручению президента.

Годами были в неволе: Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня / 9 Фотографий

Все освобожденные сегодня Защитники принадлежат к солдатскому и сержантскому составу.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые были в плену с 2022 года. У всех них тяжелые диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением и другие. У многих бойцов значительная потеря веса.

Бойцов направят в медицинские центры для обследования и оказания первой помощи. Им восстановят документы и передадут выплаты за все время в плену.

Самому старшему освобожденному — 60 лет.

Раньше мы рассказывали, через что в плену проходят наши защитники.

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