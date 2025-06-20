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Годами были в неволе: Украина и РФ провели обмен пленными 20 июня

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 июня 2025, 14:52
Обмен пленными 20 июня

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