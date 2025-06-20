Обміни полоненими, на щастя, продовжуються! 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про новий обмін — додому повертаються важкопоранені та тяжкохворі. Це військові, повернення яких було погоджено на перемовинах у Стамбулі. Що ще відомо про повернення захисників?

Обмін полоненими 20 червня: хто повертається додому

Президент розповів, що більшість воїнів, які повернулися сьогодні на рідну землю, були у російському полоні понад два роки.

Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

Зеленський подякував усім, хто працює над поверненням захисників додому.

У Координаційному штабі повідомили більше подробиць. Зокрема, що повернулися важкопоранені та тяжкохворі бійці. Повернення відбулося за дорученням президента.

Роками були в неволі: Україна і РФ провели обмін полоненими 20 червня / 9 Фотографій

Усі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які були в полоні з 2022 року. Усі звільнені мають важкі діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором та інші. У багатьох бійців значна втрата ваги.

Бійців направлять до медичних центрів для обстеження та надання першої допомоги. Їм відновлять документи та передадуть виплати за весь час у полоні.

Найстаршому звільненому — 60 років.

Раніше ми розповідали, через що у полоні проходять наші захисники.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.