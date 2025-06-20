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Роками були в неволі: Україна і РФ провели обмін полоненими 20 червня

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Червня 2025, 14:52
Обмін полоненими 20 червня

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