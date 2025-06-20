Маю посвідчення: Бігус пояснив, як пов’язаний з СБУ

Відомий український журналіст-розслідувач Денис Бігус відкрито заявив про свою позаштатну співпрацю з Департаментом військової контррозвідки (ДВКР) Служби безпеки України.

Це стало відповіддю на нещодавні публікації народного депутата Олексія Гончаренка, який назвав Бігуса “гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу СБУ”.

Пишаюсь, що допомагаю ДВКР у Війні, — Бігус

У відеозверненні на своєму YouTube-каналі Бігус наголосив, що його редакція, як і раніше, буде висвітлювати будь-які порушення з боку СБУ.

Однак, за його словами, коли йдеться про війну, він допомагав, допомагає і продовжуватиме допомагати відомству чим може.

Журналіст розкритикував дії Гончаренка, який, публікуючи документи, замазав абревіатуру ДВКР.

В країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, всі додані ним помиї звучали б уже не так вражаюче, — зауважив Бігус, додавши, що пишається можливістю хоч трохи допомогти ДВКР СБУ у війні.

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Деталі співпраці: позаштатний статус без привілеїв

Денис Бігус пояснив, що його співпраця з ДВКР СБУ розпочалася після того, як наприкінці 2023 року він звільнився з Патрульної поліції.

За його словами, знайомі з військової контррозвідки тоді “підкинули прикольних задач”, і таким чином він став позаштатним співробітником цього департаменту.

Журналіст підкреслив, що посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ, яке так збентежило нардепа Гончаренка, надає мінімум можливостей.

Воно дозволяє “інколи працювати з якимись штуками” та “інколи відвідувати якісь місця”.

Бігус також наголосив, що не має броні, не отримує фінансового забезпечення з бюджету і не входить до жодного резерву.

Він зазначив, що його робота є нерегулярною, але він продовжуватиме допомагати військовій контррозвідці СБУ.

Передісторія: конфлікт з Гончаренком

Реакція Дениса Бігуса на “компромат” від Олексія Гончаренка була іронічною. Журналіст порекомендував нардепу глибше вивчити діяльність ДВКР СБУ.

Нагадаємо, 18 червня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що Денис Бігус є “гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України” і має відповідне посвідчення.

Гончаренко також повідомив, що його запит до СБУ щодо Бігуса отримав відповідь, що Денис Бігус не значиться серед співробітників відомства та не проходив там військову службу чи роботу в попередні роки. Цей інцидент став продовженням конфлікту, який розпочався у травні.

Тоді Bihus.Info опублікував розслідування про фінансування Гончаренко-центрів, стверджуючи, що їх фінансує родинний бізнес Олега Бахматюка, агробізнесмена, підозрюваного у корупції.

Після цього розслідування Гончаренко звернувся до Bihus.Info з вимогою надати інформацію про бюджет, основних донорів, кількість працівників та податкові відрахування видання.

У відповідь Денис Бігус у своєму YouTube-каналі заявив, що донори Bihus.info не впливають на зміст їхніх розслідувань.

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