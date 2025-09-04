Закон о тишине или до скольки можно шуметь в Украине: все, что известно

Бывают моменты, когда без шума в квартире просто не обойтись. К примеру, когда ты делаешь ремонт или не можешь успокоить новорожденного ребенка.

В таких ситуациях соседи закрывают глаза на эту проблему. Однако в Украине есть определенные нормы, которых важно придерживаться в этом вопросе. До скольки можно шуметь в Украине, и что будет, если ты нарушишь этот закон — читай в материале.

До скольки можно шуметь в квартире в Украине, и на чем основан этот запрет

Так называемый закон о тишине в Украине подпадает под несколько законодательных актов. В ст. 24 Закона Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения написано, что все жители нашей страны, а также все учреждения и организации обязаны соблюдать допустимые нормы шума.

В Украине обязанность соблюдать установленные нормы допустимого шума возлагается на всех граждан, а также на предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти.

Именно поэтому все граждане и организации должны соблюдать установленные санитарными правилами нормы допустимого шума и звучания.

До скольки можно шуметь в Украине: часы и запреты

Правило тишины накладывается в период ночного времени (с 22:00 вечера до 08:00 утра). Поэтому в это время запрещено:

громко петь и кричать;

использовать фейерверки, салюты и аппаратуру, которая очень громко звучит (например, слушать музыку в колонках);

использовать оборудование, генерирующее шум.

Где именно нельзя шуметь ночью в Украине

Для оценки уровня шума в жилых помещениях существуют общие нормы допустимой громкости, определенные приказом Минздрава от 22.02.2019 № 463.

Места, где запрещено шуметь после 22:00 часов, включают:

жилые дома и придомовые территории;

лечебные, санаторно-курортные заведения;

дома-интернаты, учебные заведения, культуры;

гостиницы и общежития;

заведения общепита, торговли, бытового обслуживания, развлекательного и игорного бизнеса в пределах города;

другие здания и постройки, где постоянно или временно находятся люди;

парки, скверы и зоны отдыха в микрорайонах и группах жилых домов.

Есть исключения, когда запреты не действуют. В частности, в случаях аварий, разрешенных мер, подтвержденных решением местного совета, праздников и событий, а также для неотложной помощи и других определенных ситуаций.

За нарушение тишины после 22:00 в 2025 году предусмотрено предупреждение или штраф от 85 до 255 гривен для граждан согласно статье 182 КУоАП.При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 255-510 гривен. Штраф налагается полицией или уполномоченными органами на основании составленного протокола.

