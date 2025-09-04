Закон про тишу або до котрої можна шуміти в Україні: все, що відомо

Бувають моменти, коли без шуму у квартирі просто не обійтися. Наприклад, коли ти робиш ремонт або не можеш заспокоїти новонароджену дитину.

У таких ситуаціях дуже часто сусіди закривають очі на цю проблему. Однак в Україні є певні норми, яких важливо дотримуватися в цьому питанні. До якої години можна шуміти в Україні та що буде, якщо ти порушиш цей закон — читай в матеріалі.

До котрої можна шуміти у квартирі в Україні, та на чому базується ця заборона

Так званий закон про тишу в Україні підпадає під одразу кілька законодавчих актів. У ст. 24 Закону Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення написано, що всі жителі нашої країни, а також всі установи та організації зобов’язані дотримуватися допустимих норм шуму.

В Україні обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму покладається на всіх громадян, а також на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади.

Саме тому всі громадяни та організації повинні дотримуватися встановлених санітарними правилами норм допустимого шуму і звучання.

До котрої можна шуміти в Україні: години та заборони

Правило тиші накладається у період нічного часу (з 22:00 годин вечора до 08:00 ранку). Тому в цей час заборонено:

гучно співати й кричати;

використовувати феєрверки, салюти та апаратуру, яка дуже голосно звучить (наприклад, слухати музику в колонках);

використовувати обладнання, що генерує шум.

Де саме не можна шуміти вночі в Україні

Щоб оцінити рівень шуму в житлових приміщеннях, існують загальні норми допустимої гучності, визначені наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.

Місця, де заборонено шуміти після 22:00 годин, включають:

житлові будинки та прибудинкові території;

лікувальні, санаторно-курортні заклади;

будинки-інтернати, заклади освіти, культури;

готелі й гуртожитки;

заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу в межах міста;

інші будівлі й споруди, де постійно чи тимчасово перебувають люди;

парки, сквери та зони відпочинку в мікрорайонах і групах житлових будинків.

Існують винятки, коли заборони не діють. Зокрема, у випадках аварій, дозволених заходів, які підтверджені рішенням місцевої ради, свят та подій, а також для невідкладної допомоги та інших визначених ситуацій.

За порушення тиші після 22:00 у 2025 році передбачено попередження або штраф від 85 до 255 гривень для громадян, відповідно до статті 182 КУпАП. При повторному порушенні штраф може бути збільшений до 255–510 гривень. Штраф накладається поліцією або уповноваженими органами на підставі складеного протоколу.

