Ужасная авария возле Венеции: среди погибших пять украинцев

По меньшей мере пять граждан Украины погибли во время аварии в Италии и трое получили ранения. Ночью на трассе А4 возле итальянской Венеции, в районе Местре, туристический автобус с 40 пассажирами сорвался с эстакады, упал с высоты 30 м и загорелся.

Авария возле Венеции 4 октября 2023 года: что известно

В аварии вблизи Венеции погиб по меньшей мере 21 человек, в том числе двое детей. Еще 18 человек получили ранения. В частности, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро написал, что место аварии было апокалиптичным. Он объявил городской траур по многочисленным жертвам, находившимся в автобусе.

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По данным местных СМИ, автобус упал возле железнодорожных путей, после чего загорелся.

Премьер Италии Джорджия Мэлони выразила глубокую скорбь после аварии.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del Governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il Sindaco @LuigiBrugnaro e con il Ministro @Piantedosim per seguire le notizie… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 3, 2023

— Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются ДТП.

Украинские консулы взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле лечение наших граждан и устанавливают связь с родственниками, — сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

К сожалению, многие попадают в ДТП. Это может произойти из-за плохой погоды, видимости, неисправности машины и т.д. Главное в этой ситуации не паниковать и знать, что делать. Ранее мы рассказывали, что делать, если попал(-а) в ДТП.

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