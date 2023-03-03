Это награда всех тех, кого не услышали: украинка получила награду Женщина года от журнала TIME

Каждая награда для Украины — это еще одно подтверждение поддержки мира и значительное достижение на пути к важнейшей победе для украинцев.

Награда не является целью, но дает возможность еще раз высказаться от имени тех, кто не может этого сделать самостоятельно. Об этом говорит и украинская ЛГБТ+ активистка, основательница Марша женщин и руководительница общественной организации Инсайт Елена Шевченко, получившая награду Женщина года от TIME.

Это награда — не только моя лично, это награда всех тех, кого не услышали, кого не заметили, кого заставили прятаться и молчать.

Об этом сообщает TIME на своей странице. В целом редакция традиционно, как и каждый год, отметила еще 12 женщин со всего мира, внесших значительный вклад в борьбу за права человека.

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Вместе с украинкой в список попали американские актрисы Кейт Бланшет и Анжела Бассет, иранская журналистка Масих Алинеджад. Также член правительства Бразилии Аниэль Франко, мексиканская активистка Вероника Крус Санчес.

Кроме того, редакция отметила инди-рок-музыкантку Фиби Бриджерс, футболистку Меган Рапино, боксерку Рамлу Али, американскую писательницу Квинту Брансон, главу японской компании Макико Оно и климатическую активистку Аишу Сиддику.

О своем отличии Елена Шевченко написала в соцсетях и рассказала, что прошла долгий и трудный путь в том, чтобы отстаивать права женщин и ЛГБТ+ сообщества.

Каждый шаг встречал массивное сопротивление и игнорирование, но мы двигались и двигаемся дальше.

Также активистка отметила, что ее команде удалось трансформироваться из правозащитной организации в движение, которое делает титанические усилия. Все для того, чтобы Украина стала демократической и равной для всех людей.

Организация искала необходимое и доставляла на фронт, чтобы поддерживать как женщин, так и мужчин военных. А также неоднократно подчеркивает необходимость предоставления оружия Украине.

Мир должен осознать, что теория прав человека будет работать только тогда, когда у людей будет чем себя защищать. Это реальность нашего мира.

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Поэтому Елена Шевченко отмечает, что если мир стремится к изменениям, тогда нужно рисковать. Также важно брать на себя ответственность и делать непопулярные в обществе шаги, поскольку именно это и является лидерством.

Украина меняется, и ничто и никто не остановит людей, обладающих ценностями человечности и верой в равенство.

А ранее Ольга Руднева в своем интервью рассказала о войне, феминизме и их сосуществовании.

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