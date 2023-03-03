Ця відзнака всіх тих, кого не почули: українка отримала відзнаку Жінка року від журналу TIME

Наразі кожна нагорода для України — це ще одне підтвердження підтримки світу та значне досягнення на шляху до найважливішої перемоги для українців.

Нагорода не є метою, але надає гарну можливість ще раз висловитись від імені тих, хто не може цього зробити самостійно. Про це говорить і українська ЛГБТ+ активістка, засновниця Маршу жінок та керівниця громадської організації Інсайт Олена Шевченко, яка отримала відзнаку Жінка року від TIME.

Ця відзнака — не лише моя особисто, ця відзнака всіх тих, кого не почули, кого не помітили, кого примусили ховатись та мовчати.

Про це повідомляє TIME на власній сторінці. Загалом редакція традиційно, як і щороку, відзначила ще 12 жінок зі всього світу, які зробили значний внесок у боротьбу за права людини.

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Разом з українкою у список потрапили американські акторки Кейт Бланшет і Анжела Бассет, іранська журналістка Масіх Алінеджад. Також членкиня уряду Бразилії Аніель Франко, мексиканська активістка Вероніка Крус Санчес.

Крім того, редакція відзначила інді-рок-музикантку Фібі Бріджерс, футболістку Меган Рапіно, боксерку Рамлу Алі, американську письменницю Квінту Брансон, очільницю японської компанії Макіко Оно та кліматичну активістку Аїшу Сіддіку.

Про свою відзнаку Олена Шевченко написала у соцмережах та розповіла, що пройшла довгий і важкий шлях у тому, щоб відстоювати права жінок та ЛГБТ+ спільноти.

Кожен крок зустрічав масивний спротив та ігнорування, але ми рухались і рухаємось далі.

Також активістка зазначила, що її команді вдалося трансформуватись із правозахисної організації до руху, який робить титанічні зусилля. Усе для того, щоб Україна стала демократичною та рівною для всіх людей.

Організація шукала необхідне та доставляла на фронт, щоб підтримувати як жінок, так і чоловіків військових. А також неодноразово наголошує на необхідності надання зброї Україні.

Світ має усвідомити, що теорія прав людини працюватиме лише тоді, коли люди матимуть, чим себе боронити та захищати. Це реальність нашого світу.

Тож Олена Шевченко наголошує, що якщо світ прагне змін, тоді потрібно ризикувати. А також важливо брати на себе відповідальність та робити непопулярні у суспільстві кроки, оскільки саме це і є лідерством.

Україна змінюється, і ніщо і ніхто не зупинить людей, які мають цінності людяності та віру в рівність.

А раніше Ольга Руднєва у своєму інтерв’ю розповіла про війну, фемінізм та їхнє співіснування.

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