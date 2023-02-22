Голос молодежи сквозь гул войны! Интервью с главой ОО Молоді лідерки миробудування Анной Попсуй

В свои 21 молодая активистка Анна Попсуй, студентка магистратуры Киевского института международных отношений, объединяет учебу, работу в юридическом бизнесе и вместе с коллегами возглавляет общественную организацию Молоді лідерки миробудування.

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину перечеркнуло мечты многих молодых украинцев, но, несмотря на страх и неизвестность, Анна нашла в себе силы и направила энергию на восстановление и развитие мира в Украине.

Голос молодежи сегодня громкий. К нам начинают прислушиваться, — уверена девушка.

Путь к организации Молоді лідерки

24 февраля Анну разбудил звонок друга.

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— Мы не общались уже больше полугода, я сразу подумала: что-то произошло. Иначе почему бы он звонил в пять утра? Он сказал, что началась война, — вспоминает девушка.

Вместе с мамой Анна поехала на заправку, но напрасно — бензина уже не было. Зато увидели километровые очереди.

— Мы подумали и остались в Киеве. Вечером на Черниговском шоссе перегоняли колонну танков, до сих пор в ушах стоит этот гул. Мы выбежали с младшей сестрой и подругой прямо в тапочках на дорогу и увидели эти танки.

Мне кажется, тогда, 24 февраля, здесь, в центре, и на западе страны не до всех еще дошло, что произошло, — утверждает она.

Выехать из Киева семья девушки решила на следующий день, после ракетных обстрелов одного из жилых кварталов города. Так Анна оказалась в поселке Черкасской области, где провела следующие несколько месяцев.

Именно там, листая новостную ленту, она натолкнулась на рекламу в Facebook — сеть Молодих лідерок миробудування набирала новых участниц (сеть основана на основе проекта Зміцнення потенціалу молодих жінок з цільових громад Донецької та Луганської областей щодо просування Порядку денного Жінки. Мир. Безпека на місцевому рівні — ред.).

— Это был, кажется, апрель, я уже не могла сидеть сложа руки. Понимала, что должна чем-то заниматься, куда-то направить свой ресурс, чтобы как можно меньше думать о войне и смертях людей.

Как-то в три часа ночи я сидела в Facebook. Мне попалась реклама о сети Молоді лідерки миробудування, которая набирает новых участниц.

“Если ты поддерживаешь гендерное равенство, если ты разделяешь феминистские взгляды, тебе к нам”, — говорилось в рекламе. Я сразу заполнила анкету и забыла об этом, — рассказывает девушка.

Через две недели Анну добавили в чат Молодих лідерок и пригласили стать одной из мережінок (от укр. — мережа — так называют себя участницы проекта).

— Эта сеть уже несколько лет существует, проект спонсируется многими международными донорами, например, женщины ООН. Также поддерживали и развивали проект Интерньюз-Украина. Они стали для меня настоящим утешением. Там я нашла единомышленниц, — делится Анна.

“Правила силы” и инсайты самосохранения

Ближе к лету проект решили развивать более институализированно и на его базе создать общественную организацию, чтобы сотрудничать с государственными и иностранными органами и учреждениями, участвовать в международных проектах и развивать вопросы миростроения и вовлечения женщин в процессы принятия решений.

Анна вместе с двумя “мережінками” откликнулась на предложение возглавить ОО. Символично, что Молодих лідерок зарегистрировали в день рождения девушки.

— Думаю, это хороший знак, — улыбается она. Чтобы продвинуть вопросы, которые беспокоят молодых женщин, пораженных войной в Украине, члены создали Facebook-страницу. На ней координируют и освещают свою деятельность, общаются и дают полезные советы типа сохранения психологической устойчивости во время войны.

Своими правилами силы делится и сама Анна. Говорит, для нее важно быть отзывчивой к своему энергетическому ресурсу, не допускать истощения “внутренней батареи”.

— У меня это, конечно, не силовать себя, если не можешь — дать возможность отдохнуть как морально, так и физически. Давать себе простор для свежего воздуха, не забывать есть, потому что у меня с этим проблема.

Следить за самочувствием, не затягивать с визитами к врачам и просто быть собой.

Не обязательно отвечать чьим-то ожиданиям, главное — отвечать своим, — рассказывает активистка.

Укрепление потенциала молодых женщин

Сегодня сеть Молодих лідерок миробудування продолжает активно работать над продвижением повестки дня Жінки. Мир. Безпека через молодіжну призму. Регулярные марафоны, ZOOM-конференции, международные тренинги уже в копилке достижений молодой ОО.

— Три события, которыми я очень горжусь:

то, что мы были включены в заседание по пересмотру Национального плана 1325 по Луганской области;

мое выступление и выступление моих коллег на конференции ООН по локализации плана действий 1325 и Молодь. Мир. Безпека;

то, что одну из соучредительниц Молодих лідерок отобрали на тренинг по разрешению конфликтов методом медиации в институте Клингендаэля в Гааге, куда она ездила в октябре.

Анна также вспоминает, как восприняли новых лидеров уже существующие женские организации.

— На самом деле давления авторитетом я не почувствовала. Наоборот, благодаря этой активности и деятельности у меня очень сильно расширился круг знакомых.

Это женщины, которыми я вдохновляюсь, которых я цитировала в своих дипломных работах, а теперь имею возможность общаться вживую, — продолжает Анна.

— Хотя я очень этого боялась, потому что часто ловлю этот синдром самозванца — возможно, я чем-то не дотягиваю до уровня знаний и умений тех женщин, но я понимаю, что они поддерживают молодое поколение.

Поддерживают таких агентов перемен для того, чтобы мы когда-нибудь пришли на их место и смогли так же делать что-то хорошее для нашего общества, — делится девушка.

Об амбициозных целях

В будущем, не скрывает Анна, она хочет расширить сеть Молодих лідерок на всю Украину и стать голосом молодых женщин.

— Осенью я отправилась на проект от украино-датского молодежного дома. Они организовывали семинар ReFind, где собрали 30 девушек со всей Украины.

Там я познакомилась с выехавшими активистками из Мариуполя, но продолжают поддерживать мариупольскую молодежь, девушками из Львова, которые развивают молодежный центр для лиц с инвалидностью и с ментальными проблемами.

Эта поездка очень сильно помогла мне понять, что нужно изменить в нашей организации, как нужно развивать, стратегировать наш проект, — говорит Анна.

По ее словам, в ближайших планах организации создать группу психологической поддержки для молодежи с привлечением специалистов, терапевтов, психологов, по разным вопросам самопомощи, ПТСР, отношений на расстоянии.

— Возможно, у нас нет большого опыта, но идеи молодые и не затхлые министерскими кабинетами. Они как глоток свежего воздуха. Мы должны быть услышаны и имеем право на свой голос, — утверждает активистка.

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