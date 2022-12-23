Важно, чтобы был услышан голос женщины — интервью с активисткой о помощи и нуждах переселенок

Во время войны женщины проявляют незаурядный героизм и лидерство, которые иногда остаются без должного внимания. Однако так не должно быть.

Украинки стоят на защите своей страны как на фронте, так и в тылу — в волонтерских центрах, на работе и у себя дома.

Поэтому ОБСЕ запускает серию интервью, в которых познакомит читателей с волонтерами, общественными деятелями, экспертами и активистками из разных областей Украины.

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Читай интервью с главой Подольского центра Гендерный совет Татьяной Баевой, которая уже более 20 лет занимается общественной деятельностью, и которую неоднократно включали в рейтинги самых успешных женщин-лидеров Хмельницкой области.

Помощь переселенкам

Когда началась полномасштабная война, центр Гендерный совет не только не перестал работать, но и наоборот — начал активно помогать Украине.

Для себя определила, что ключевым именно для нашей организации будет помощь внутренне перемещенным женщинам, — делится Баева.

По ее словам, Хмельницкая область стала транзитным пунктом для более двух миллионов человек, выезжавших за границу из-за войны. На сегодняшний день до 50 тысяч остаются в самом Хмельницком, а всего в области проживает около 250 тысяч внутренних переселенцев.

— Если в начале это было, прежде всего, оказание гуманитарной помощи, то сейчас мы расширили формат — оказываем психологическую помощь, юридические консультации, помогаем в поиске работы таким женщинам.

Их количество, к сожалению, не уменьшается, потому что если уезжают одни, то приезжают другие, — объясняет общественная деятельница.

В первую волну эвакуации в основном приезжали женщины из Черниговской и Киевской областей, а также с востока Украины. В настоящее время значительная часть ВПЛ из Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Проблемы украинок

Татьяна предполагает, что скорее всего на протяжении зимы-весны переселенцы все еще будут оставаться на новых местах и не будут возвращаться домой. Потому потребности перемещенных лиц никуда не исчезнут.

Что касается женщин, то там острая нехватка материальных средств. Большинство из них ищет работу, по крайней мере, из тех женщин, которых мы консультировали.

Я им постоянно говорю: не спите, не сидите, ищите работу, потому что война быстро не закончится, надо кормить детей, — отмечает Баева.

Поэтому Гендерный совет сотрудничает с центрами занятости и помогает переселенкам найти работу. Что же касается предпринимателей, которые хотели бы возобновить свой бизнес, то центр уже имеет наработанную схему с 2015-2016 годов, когда занимался переселенцами из Донбасса.

— Я против того, чтобы раздавать деньги. Я за то, чтобы покупать оборудование. Более того, я бы это оборудование покупала на конкурсной основе.

У нас такой механизм был хорошо наработан. Сначала двухчасовой тренинг, затем защита бизнес-плана, если бизнес-план защищался, они могли рассчитывать на определенную сумму, — отмечает женщина.

И даже если впоследствии предприятие снова вернется в родной населенный пункт, то новое оборудование лишним точно не станет.

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Роль женщин в восстановлении Украины

Татьяна Баева признается, что сейчас женщины наравне с мужчинами делают титаническую изнурительную работу ради своей родины.

Поэтому голос каждого и каждой должен быть услышан. Страна должна содействовать этому на законодательном уровне.

— Надо честно говорить: взгляд женщин и мужчин на решение проблем иногда кардинально отличается. Здесь очень важно, чтобы был услышан голос женщины.

Я хочу, чтобы во всех рабочих группах по восстановлению Украины присутствовал квотный принцип, то есть не просто приобщите женщин, а это должна быть государственная политика, — считает активистка.

То есть закон должен предусмотреть, что любая группа или учреждение, занимающиеся вопросами восстановления страны, должны содержать минимум по 30% представителей каждого пола. А лучше, конечно, паритет 50% на 50%.

На восстановление послевоенной страны уйдут годы. Но каждый и каждая может ускорить этот процесс, приобщившись к восстановлению своего региона.

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