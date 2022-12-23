Интервью

Важно, чтобы был услышан голос женщины — интервью с активисткой о помощи и нуждах переселенок

Елена Яковлева, редактор сайта 23 декабря 2022, 13:00
Інтерв'ю з головою Подільського центру Гендерна рада Тетяною Баєвою

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