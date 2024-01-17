Почуй військову. В Киеве откроется уникальная экспозиция об украинских защитницах

Озвучивать и показывать истории наших защитников и защитниц очень важно. Именно так можно уменьшать пропасть между гражданскими и военными и увеличивать помощь фронту. В Киеве пройдет фотовыставка Почуй військову — когда и почему ее стоит посетить?

Фотовыставка Почуй військову в Киеве — как посетить

ОО Землячки, которая занимается обеспечением и поддержкой наших защитниц в армии, на днях представит фотовыставку под названием Почуй військову. Все желающие смогут посетить ее и узнать уникальные истории военных.

Выставка Почуй військову продлится с 23 по 26 января в креативном и инновационном пространстве MacPaw Space. Защитницы рассказали о цене свободы и жизни в армии.

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На выставке будет возможность увидеть портретные фотографии защитниц с голосовыми аудиозаписями о личной мотивации и опыте на передовых позициях.

Этот проект — о твердом единстве и взаимопомощи, на которые способны украинцы. А поддержка защитниц — один из важных шагов к победе, который мы можем сделать.

Подробнее о фотовыставке Почуй військову:

Даты: 23-25 января (с 10:00 до 18:00), 26 января (с 10:00 до 20:00).

Место проведения: MacPaw Space, ул. Большая Васильковская, 100, Киев.

Вход: бесплатно.

Каждый день в 12:00 команда ОО Землячки будет проводить экскурсию и рассказывать о выставке всем посетителям.

Ранее мы рассказывали о других интересных событиях в Киеве в январе 2024.

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