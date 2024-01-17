Почуй військову. В Киеве откроется уникальная экспозиция об украинских защитницах

Озвучивать и показывать истории наших защитников и защитниц очень важно. Именно так можно уменьшать пропасть между гражданскими и военными и увеличивать помощь фронту. В Киеве пройдет фотовыставка Почуй військову — когда и почему ее стоит посетить?
ОО Землячки, которая занимается обеспечением и поддержкой наших защитниц в армии, на днях представит фотовыставку под названием Почуй військову. Все желающие смогут посетить ее и узнать уникальные истории военных.
Выставка Почуй військову продлится с 23 по 26 января в креативном и инновационном пространстве MacPaw Space. Защитницы рассказали о цене свободы и жизни в армии.
На выставке будет возможность увидеть портретные фотографии защитниц с голосовыми аудиозаписями о личной мотивации и опыте на передовых позициях.
Этот проект — о твердом единстве и взаимопомощи, на которые способны украинцы. А поддержка защитниц — один из важных шагов к победе, который мы можем сделать.
Подробнее о фотовыставке Почуй військову:
Каждый день в 12:00 команда ОО Землячки будет проводить экскурсию и рассказывать о выставке всем посетителям.
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