Зеленый свет для гуманитарных автомобилей: как упростили регистрацию и что это значит

Кабинет Министров Украины принял важное постановление, направленное на облегчение процедуры государственной регистрации и временного учета транспортных средств, ввезенных на территорию страны в качестве гуманитарной помощи.

Это нововведение касается автомобилей, которые попали в Украину в период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года.

Предпосылки упрощения регистрации

Ранее для полной государственной регистрации были доступны только те гуманитарные автомобили, которые ввозились на основании таможенной декларации, оформленной в соответствии с постановлением № 953.

Это постановление, вступившее в силу 1 декабря 2023 года, ввело новые правила учета и пропуска гуманитарной помощи в условиях военного положения.

Теперь же, благодаря новым изменениям, стало возможным регистрировать и те транспортные средства, которые были ввезены по упрощенной процедуре, предусмотренной постановлением № 174.

Это постановление действовало с марта 2022 года и позволяло ввоз автомобилей по упрощенным условиям с оформлением документов в бумажной форме, без использования автоматизированной системы.

Процедура регистрации для юридических лиц

Для осуществления регистрации юридическому лицу, ввезшему автомобиль в качестве гуманитарной помощи, необходимо обратиться в сервисный центр МВД и предоставить следующий пакет документов:

декларацию о гуманитарной помощи (оформленную по постановлению № 174);

акт приема-передачи транспортного средства;

документ об оценке стоимости (для легковых автомобилей);

справку из Министерства обороны Украины (для военных автомобилей);

документы, удостоверяющие личность представителя юридического лица, сертификат соответствия, экспертные заключения, а также имеющиеся иностранные документы на автомобиль;

квитанцию об уплате сбора в Пенсионный фонд Украины (для легковых автомобилей).

После успешной регистрации такое транспортное средство получит надлежащего пользователя, который будет нести персональную ответственность за соблюдение правил дорожного движения.

Временный учет для военнослужащих

Особые возможности открываются для военнослужащих. Впервые появилась возможность поставить на временный учет гуманитарные автомобили, которые были переданы им на основании деклараций, оформленных по постановлению № 174.

Для оформления временного учета военнослужащему необходимо подать в сервисный центр МВД следующие документы:

заявление установленного образца;

военный билет или служебное удостоверение;

справку из воинской части о прохождении службы;

документ, подтверждающий передачу автомобиля;

копию гуманитарной декларации.

После подачи всех необходимых документов автомобиль получит государственные номерные знаки и временный регистрационный талон.

Представители правительства отмечают, что эти изменения направлены на упорядочение учета гуманитарных транспортных средств, упрощение процесса их легализации и повышение уровня ответственности за их использование, особенно в условиях продолжающейся войны.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон №10449, который позволяет временно мобилизовать частные автомобили на нужды ВСУ. Что еще следует знать о новых правилах — в материале.

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