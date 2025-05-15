Зелене світло для гуманітарних авто: як спростили реєстрацію та що це означає

Кабінет Міністрів України ухвалив важливу постанову, спрямовану на полегшення процедури державної реєстрації та тимчасового обліку транспортних засобів, які були ввезені на територію країни як гуманітарна допомога.

Це нововведення стосується автомобілів, що потрапили в Україну в період з 24 лютого 2022 року по 1 грудня 2023 року.

Передумови спрощення реєстрації

Раніше для повної державної реєстрації були доступні лише ті гуманітарні автомобілі, які ввозилися на підставі митної декларації, оформленої відповідно до постанови № 953.

Ця постанова, що набрала чинності 1 грудня 2023 року, запровадила нові правила обліку та пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану

Тепер же, завдяки новим змінам, стало можливим реєструвати й ті транспортні засоби, які були ввезені за спрощеною процедурою, передбаченою постановою № 174.

Ця постанова діяла з березня 2022 року та дозволяла ввезення автомобілів за спрощеними умовами з оформленням документів у паперовій формі, без використання автоматизованої системи.

Процедура реєстрації для юридичних осіб

Для здійснення реєстрації юридичній особі, яка ввезла автомобіль як гуманітарну допомогу, необхідно звернутися до сервісного центру МВС та надати наступний пакет документів:

декларацію про гуманітарну допомогу (оформлену за постановою № 174);

акт приймання-передачі транспортного засобу;

документ про оцінку вартості (для легкових автомобілів);

довідку з Міністерства оборони України (для військових автомобілів);

документи, що підтверджують особу представника юридичної особи, сертифікат відповідності, експертні висновки, а також наявні іноземні документи на автомобіль;

квитанцію про сплату збору до Пенсійного фонду України (для легкових автомобілів).

Після успішної реєстрації такий транспортний засіб отримає належного користувача, який нестиме персональну відповідальність за дотримання Правил дорожнього руху.

Тимчасовий облік для військовослужбовців

Особливі можливості відкриваються для військовослужбовців.

Вперше з’явилася можливість поставити на тимчасовий облік гуманітарні автомобілі, які були передані їм на підставі декларацій, оформлених за постановою № 174.

Для оформлення тимчасового обліку військовослужбовцю необхідно подати до сервісного центру МВС наступні документи:

заяву встановленого зразка;

військовий квиток або службове посвідчення;

довідку з військової частини про перебування на службі;

документ, що підтверджує передачу автомобіля;

копію гуманітарної декларації.

Після подання всіх необхідних документів автомобіль отримає державні номерні знаки та тимчасовий реєстраційний талон.

Представники уряду зазначають, що ці зміни мають на меті впорядкувати облік гуманітарних транспортних засобів, спростити процес їхньої легалізації та підвищити рівень відповідальності за їхнє використання, особливо в умовах війни.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон №10449, який дозволяє тимчасово мобілізувати приватні автомобілі на потреби ЗСУ. Машину можуть вилучити лише у власників, що мають більше одного авто, після обов’язкової оцінки її вартості, а повернути зобов’язані протягом 30 днів після демобілізації. Що ще варто знати про нові правила — у матеріалі.

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