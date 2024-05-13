Закон про мобілізацію автомобілів: що треба знати та у кого можуть вилучити машину

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію №10449. У ньому є пункти, які розповідають не лише про мобілізацію людей, а й автомобілів. Тобто, одним із нововведень є те, що у громадян можуть вилучати автомобілі на потреби ЗСУ.
Читай, що відомо про мобілізацію авто, у матеріалі.
Згідно з законом №10449, в українців можуть вилучати авто на потреби ЗСУ, утім, ця норма не поширюється на тих, хто має лише одну машину. Юрист практики військового права Ярослав Звоненко розповів у коментарі РБК-Україна, що треба знати про мобілізацію авто.
Згідно з законом, вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.
Згідно з законом, вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.
Обов’язково перед цим має бути проведена оцінка автомобіля. У людини, яка має кілька транспортних засобів, вилучатимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.
Військово-транспортний обов’язок в Україні встановлюють, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами й технікою. Обов’язок поширювався на центральні та місцеві органи влади, підприємства та установи, тепер автомобілі можуть вилучати й у громадян.
Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК і СП, а також СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки.
Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК і СП, а також СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки.
Фото: Pexels
— Порядок вилучення транспортних засобів вже був передбачений Постановою Кабміну Про затвердження Положення про військово-транспортний обовʼязок №1921, також — законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та законом України Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, — коментує Ярослав Звоненко.
Встановлення лімітів на вилучення транспортних засобів покладено на ТЦК та СП, а також рішення КМУ. Варто розуміти, що власникам повертатимуть транспортний засіб. Повернення мають провести протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.
За словами юриста, є відмінність між відчуженням та мобілізацією транспорту.
— У першому випадку людину позбавляють права власності на транспортний засіб, що має засвідчуватись актом приймання-передачі та відбувається за умови повної або часткової компенсації, у другому випадку транспортний засіб вилучається тимчасово, його не позбавляють права власності та повернуть власнику, — підкреслює Звоненко.
Він додає, що перед вилученням транспортного засобу обовʼязково мають провести його експертну оцінку та оцінку ринкової вартості автомобіля.
Він додає, що перед вилученням транспортного засобу обовʼязково мають провести його експертну оцінку та оцінку ринкової вартості автомобіля.
Якщо у власника два різних авто, то вилучатимуть те, яке найбільше підходить для ЗСУ.
— Якщо у людини є седан та позашляховик, то у неї вилучать позашляховик. Якщо у людини два позашляховики, то вилучать той, що становить меншу ринкову вартість, — пояснює юрист.
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