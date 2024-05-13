Закон про мобілізацію автомобілів: що треба знати та у кого можуть вилучити машину

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію №10449. У ньому є пункти, які розповідають не лише про мобілізацію людей, а й автомобілів. Тобто, одним із нововведень є те, що у громадян можуть вилучати автомобілі на потреби ЗСУ.

Читай, що відомо про мобілізацію авто, у матеріалі.

Згідно з законом №10449, в українців можуть вилучати авто на потреби ЗСУ, утім, ця норма не поширюється на тих, хто має лише одну машину. Юрист практики військового права Ярослав Звоненко розповів у коментарі РБК-Україна, що треба знати про мобілізацію авто.

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Згідно з законом, вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу.

Обов’язково перед цим має бути проведена оцінка автомобіля. У людини, яка має кілька транспортних засобів, вилучатимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Військово-транспортний обов’язок в Україні встановлюють, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами й технікою. Обов’язок поширювався на центральні та місцеві органи влади, підприємства та установи, тепер автомобілі можуть вилучати й у громадян.

Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК і СП, а також СБУ та підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

— Порядок вилучення транспортних засобів вже був передбачений Постановою Кабміну Про затвердження Положення про військово-транспортний обовʼязок №1921, також — законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та законом України Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, — коментує Ярослав Звоненко.

Встановлення лімітів на вилучення транспортних засобів покладено на ТЦК та СП, а також рішення КМУ. Варто розуміти, що власникам повертатимуть транспортний засіб. Повернення мають провести протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

За словами юриста, є відмінність між відчуженням та мобілізацією транспорту.

— У першому випадку людину позбавляють права власності на транспортний засіб, що має засвідчуватись актом приймання-передачі та відбувається за умови повної або часткової компенсації, у другому випадку транспортний засіб вилучається тимчасово, його не позбавляють права власності та повернуть власнику, — підкреслює Звоненко.

Він додає, що перед вилученням транспортного засобу обовʼязково мають провести його експертну оцінку та оцінку ринкової вартості автомобіля.

Якщо у власника два різних авто, то вилучатимуть те, яке найбільше підходить для ЗСУ.

— Якщо у людини є седан та позашляховик, то у неї вилучать позашляховик. Якщо у людини два позашляховики, то вилучать той, що становить меншу ринкову вартість, — пояснює юрист.

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