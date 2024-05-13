Закон о мобилизации автомобилей: что нужно знать и у кого могут изъять машину

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации №10449. В нем есть пункты, рассказывающие не только о мобилизации людей, но и автомобилей. То есть, одним из новшеств является то, что у граждан могут изымать автомобили на нужды ВСУ.

Читай, что известно о мобилизации авто в материале.

Согласно закону №10449, у украинцев могут изымать авто на нужды ВСУ, впрочем, эта норма не распространяется на тех, кто имеет только одну машину. Юрист практики военного права Ярослав Звоненко рассказал в комментарии РБК-Украина, что нужно знать о мобилизации авто.

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Согласно закону, изымать авто на нужды Вооруженных Сил могут у украинцев, имеющих более одного транспортного средства.

Обязательно перед этим должна быть проведена оценка автомобиля. У человека, имеющего несколько транспортных средств, будут изымать то, которое больше подходит для оборонных нужд.

Военно-транспортная обязанность в Украине устанавливается, чтобы удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины на особый период транспортными средствами и техникой. Обязанность распространялась на центральные и местные органы власти, предприятия и учреждения, теперь автомобили могут изымать и у граждан.

Мобилизовать автомобиль могут представители ТЦК и СП, а также СБУ и подразделения Службы внешней разведки.

— Порядок изъятия транспортных средств уже был предусмотрен Постановлением Кабмина Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности №1921, также законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации и законом Украины О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения, — комментирует Ярослав Звоненко.

Установление лимитов на изъятие транспортных средств возложено на ТЦК и СП, а также решение КМУ. Следует понимать, что владельцам будут возвращать транспортное средство. Возврат должен быть проведен в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

По словам юриста, есть разница между отчуждением и мобилизацией транспорта.

— В первом случае человека лишают права собственности на транспортное средство, которое должно удостоверяться актом приема-передачи и происходит при полной или частичной компенсации, во втором случае транспортное средство изымается временно, его не лишают права собственности и вернут владельцу, — подчеркивает Звоненко.

Он добавляет, что перед изъятием транспортного средства обязательно должны провести его экспертную оценку и оценку рыночной стоимости автомобиля.

Если у владельца два разных авто, то будут изымать то, которое наиболее подходит для ВСУ.

— Если у человека есть седан и внедорожник, то у него будет изъят внедорожник. Если у человека два внедорожника, то будет изъят тот, что составляет меньшую рыночную стоимость, — объясняет юрист.

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