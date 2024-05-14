Избиение девушки в Одессе: при чем здесь ТЦК, как комментирует потерпевшая, а как — военные

По сети распространяется информация о том, что в Одессе работники ТЦК избили девушку. Об этом написала в Instagram и сама потерпевшая Антонина Токмакова. По факту инцидента в Одесском областном ТЦК уже начали служебную проверку.

Мы собрали подробности инцидента и версии сторон в материале.

В Одесском ТЦК расследуют избиение девушки — что говорит потерпевшая

По словам Антонины, она и ее трое знакомых прибыли в отделение полиции Приморского района Одессы на улице Греческой, 42 писать заявление по факту инцидента с таксистом.

Сейчас также смотрят

— Во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках (важная деталь) зашел мужчина в военной форме. Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас, — рассказывает девушка.

После того как девушка и ее знакомые начали фиксировать действия полицейских на камеру, им ответили, что они совершили мелкое хулиганство. В тот момент девушка просто хотела выйти из отдела, но ей преградили путь рукой. В полиции ответили, что ожидают ТЦК.

Впоследствии двоих парней отпустили, а Антонина и еще один из ее знакомых остались в отделении. Затем вернулся мужчина с костылем и еще два человека в военной форме:

— Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную 86 “переночевать” и дальше будут “разбираться”. Это буквально.

Девушка спросила, можно ли ей сопровождать парня в ТЦК, на что ей ответили одобрительно. Но в момент, когда они садились в автобус, девушку оттолкнули и она упала.

Когда Антонина начала фиксировать на камеру номера автобуса, мужчина с костылем ударил ее по голове несколько раз. Девушка получила побои и синяки, два рассечения на голове, а также ушибы правого плеча.

Реакция Одесского ТЦК на обвинения в избиении

Одесский областной ТЦК и СП уже отреагировал на ситуацию в Facebook.

По факту случившегося на днях во время комендантского часа с Антониной Токмаковой в Одессе на улице Греческой начата служебная проверка.

— В случае обнаружения и доказательств вины представителей ТЦК и СП, они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, — заявили в ведомстве.

А также напомнили, что руководство Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.

Подробнее о том, как именно должна происходить доставка мужчин в ТЦК, мы рассказывали раньше.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.