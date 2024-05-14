Побиття дівчини в Одесі: до чого тут ТЦК, як коментує потерпіла, а як — військові

Мережею шириться інформація про те, що в Одесі працівники ТЦК побили дівчину. Про це написала в Instagram і сама потерпіла Антоніна Токмакова. За фактом інциденту в Одеському обласному ТЦК вже розпочато службову перевірку.

Ми зібрали подробиці інциденту та версії сторін у матеріалі.

В Одеському ТЦК розслідують побиття дівчини — що каже потерпіла

За словами Антоніни, вона та її троє знайомих прибули до відділення поліції Приморського району Одеси на вулиці Грецькій, 42, щоб написати заяву щодо інциденту з таксистом.

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— Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках (важлива деталь) зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заява була написана, поліція відмовилася нас випускати, — розповідає дівчина.

Після того, як дівчина та її знайомі почали фіксувати дії поліцейських на камеру, їм відповіли, що вони скоїли дрібне хуліганство.

В той момент дівчина хотіла вийти з відділку, але їй перегородили шлях рукою. У поліції відповіли, що очікують на ТЦК.

Згодом двох хлопців відпустили, а Антоніна та ще один з її знайомих залишилися у відділку. Потім повернувся чоловік з милицею та ще двоє людей у військовій формі:

— Вони сказали, що мого друга зараз везуть на Канатну 86 “переночувати” і далі “розбиратимуться”. Це дослівно.

Дівчина запитала, чи можна їй супроводжувати хлопця до ТЦК, на що їй відповіли схвально. Але в момент, коли вони сідали в автобус, дівчину відштовхнули й вона впала.

Коли Антоніна почала фіксувати на камеру номери автобуса, чоловік з милицею вдарив її по голові декілька разів. Дівчина має побої та синці, два розсічення на голові та забиття м’яза правого плеча.

Реакція Одеського ТЦК на звинувачення у побитті

Одеський обласний ТЦК та СП вже відреагував на ситуацію у Facebook.

За фактом події, що трапилась днями під час комендантської години з Антоніною Токмаковою в Одесі на вулиці Грецькій, розпочато службову перевірку.

— У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством, — заявили в відомстві.

А також нагадали, що керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин.

Докладніше про те, як саме має відбуватися доставлення чоловіків до ТЦК, ми розповідали раніше.

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