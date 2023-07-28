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Кабмин назначил Ростислава Карандеева временным исполняющим обязанности министра культуры — что о нем известно

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июля 2023, 19:00
Ростислав Карандєєв
Фото: Facebook

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