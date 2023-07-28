Кабмин назначил Ростислава Карандеева временным исполняющим обязанности министра культуры — что о нем известно

После отставки Александра Ткаченко Кабмин принял решение временно возложить исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Ростислава Карандеева.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Биография Ростислава Карандеева

Ростислав Карандеев родился 22 июня 1972 года в Киеве. Учился сначала по специальности Физика твердого тела в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Позже там получил образование по правоведению.

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После окончил докторантуру Межрегиональной академии управления персоналом и магистратуру Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Карьеру начал в органах местного самоуправления в должности главного специалиста информационно-аналитического отдела в Киевской городской государственной администрации, где позже возглавил пресс-службу.

С 6 февраля 2008 года до 14 апреля 2010 года был заместителем министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта. А с марта 2014 Ростислав Карандеев работал в Минкульте.

В июле 2020 был советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. После этого занимал должность первого заместителя министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко вплоть до отставки последнего.

Культура, конечно, очень важна. Поэтому сейчас продолжают работать театры, проводятся концерты и люди посещают музеи. Но, как работают музеи во время войны, читай по ссылке.

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