Кабмін призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури — що про нього відомо

Після відставки Олександра Ткаченка Кабмін ухвалив рішення тимчасово покласти виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Біографія Ростислава Карандєєва

Ростислав Карандєєв народився 22 червня 1972 року в Києві. Навчався спершу за фахом Фізика твердого тіла у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Пізніше там здобув освіту з правознавства.

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Після цього закінчив докторантуру Міжрегіональної академії управління персоналом та магістратуру Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Кар’єру розпочав в органах місцевого самоврядування на посаді головного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу в Київській міській державній адміністрації, де пізніше очолив пресслужбу.

З 6 лютого 2008 до 14 квітня 2010 був заступником міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту. А з березня 2014 року Ростислав Карандєєв працював у Мінкульті.

У липні 2020 року був радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Після чого обіймав посаду першого заступника міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка аж до відставки останнього.

Культура, звісно, дуже важлива. Тому зараз продовжують працювати театри, проводяться концерти та люди відвідують музеї. Але як працюють музеї під час війни, читай за посиланням.

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