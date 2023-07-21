Міністр культури Ткаченко йде у відставку: що відомо та чому це сталося

Заміна кадрів — важливий елемент для покращення роботи у будь-якій сфері. За час повномасштабного вторгнення ми вже бачили не одну кадрову зміну у різних галузях.

Вчора, 20 липня 2023 року, президент України Володимир Зеленський запропонував уряду замінити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.

Зеленський запропонував замінити Ткаченка: що відомо

У вечірньому зверненні президент зазначив, що говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків. Зеленський зауважив, що під час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону.

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Він думає, що кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має так і реалізовуватися. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури.

— Я запропонував главі уряду два кроки. Перший — знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз дійсно потрібні, у світі є люди, які можуть допомогти.

А друге — попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики, — йдеться у зверненні.

Зеленський додав:

Музеї, культурні центри, символи, серіали — усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні.

Крім цього, звернувся до представників місцевої влади:

— Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога, — сказав він.

Натомість Олександр Ткаченко у своєму Telegram стверджує, що він сам вирішив піти з посади.

— Приніс сьогодні ввечері прем’єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього самого питання.

Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди — це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього.

І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура — це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших.

Що могло вплинути на відставку Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважав доречним витратити під час війни понад 500 млн грн з держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. Утім громадськість була іншої думки.

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроект №3473).

Це спричинило обурення суспільства. Так само думки розділилися щодо заміни радянського герба на Батьківщині-матері. Люди вважають, що доречніше витрачати кошти на життєво необхідні сфери, як-от відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину чи освіту.

Культура, звісно, дуже важлива. Тому зараз продовжують працювати театри, проводяться концерти та люди відвідують музеї. Але як працюють музеї під час війни, читай за посиланням.

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