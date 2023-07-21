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Міністр культури Ткаченко йде у відставку: що відомо та чому це сталося

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Липня 2023, 08:45
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Фото: Facebook

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