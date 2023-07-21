Министр культуры Ткаченко уходит в отставку: что известно и почему это произошло

Замена кадров — важный элемент для улучшения работы в любой сфере. За время полномасштабного вторжения мы уже видели не одну кадровую замену.

Вчера, 20 июля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству заменить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека.

Зеленский предложил заменить Ткаченко: что известно

В вечернем обращении президент отметил, что говорил с премьер-министром о справедливости при формировании бюджетных расходов. Зеленский сказал, что во время войны максимум государственного внимания, а значит, и государственных ресурсов должен идти на оборону.

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Он полагает, что каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен так и реализовываться. Это касается разных сфер, в частности области культуры.

— Я предложил главе правительства два шага. Первый — найти внебюджетные средства на действительно нужные проекты, в мире есть люди, которые могут помочь.

А второе попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики, — говорится в обращении.

Зеленский добавил:

Музеи, культурные центры, символы, сериалы — все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные денежные средства. Не государственные.

Кроме этого, обратился к представителям местных властей:

— Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджета используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа, — сказал он.

Александр Ткаченко в своем Telegram утверждает, что он сам решил уйти с должности.

— Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению президента касательно этого же вопроса.

Культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди — это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего.

И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других.

Что могло повлиять на отставку Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считал уместным потратить во время войны более 500 млн грн из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. Но общественность была иного мнения.

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования в завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это вызвало возмущение у общества. Так же мнения разделились касательно замены советского герба на Родине-матери. Люди считают, что уместнее тратить средства на жизненно необходимые сферы, например, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину или образование.

Культура, конечно, очень важна. Поэтому сейчас продолжают работать театры, проводятся концерты и люди посещают музеи. Но, как работают музеи во время войны, читай по ссылке.

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