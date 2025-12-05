Приморская лестница и Кирилловская церковь: еще 19 памятников получили особый статус ЮНЕСКО

Украина продолжает укреплять оборону на культурном фронте. Мировое сообщество признало еще 19 украинских памятников объектами исключительной ценности для человечества, предоставив им особый международный статус. Теперь за любой ущерб, нанесенный этим сооружениям, агрессору грозит не просто осуждение, а конкретная уголовная ответственность на уровне международных судов.

Соответствующее решение было принято Министерством культуры Украины.

Какие объекты культурного наследия получили усиленную защиту ЮНЕСКО

В обновленный перечень вошли знаковые архитектурные ансамбли из разных уголков Украины — от Одессы до Чернигова. Теперь Голубой щит (международная маркировка защиты) официально прикрывает:

Одесская область: Аккерманская крепость, Приморская лестница, Одесский художественный музей, Музей западного и восточного искусства, Одесская национальная научная библиотека и здание Кирхи (Церковь Св. Павла);

Харьков: Успенский и Покровский соборы, а также драматический театр им. Тараса Шевченко;

Сумская область: Дворец Кенига в Тростянце, Молчанский монастырь в Путивле, а также Воскресенская церковь, Спасо-Преображенский и Троицкий соборы в самих Сумах;

Чернигов: Борисоглебский собор;

Киев: Кирилловская церковь;

Житомирская область: Городище летописного Искоростеня;

Запорожье: Археологический комплекс Остров Байда;

Ивано-Франковск: Музей искусств Прикарпатья.

В целом, как сообщают в Минкульте, список культурных ценностей под усиленной защитой в Украине вырос до 46 объектов.

Что означает усиленная защита ЮНЕСКО во время войны

Получение этого статуса — это не просто престижное отличие, а реальный механизм сдерживания и наказания. Согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года, атака на такие объекты квалифицируется как серьезное военное преступление.

Украина стала одной из стран с наибольшим перечнем культурного наследия, находящегося под самой высокой международно-правовой защитой, — подчеркнула Татьяна Бережная, министр культуры и стратегических коммуникаций.

Чиновница заверила, что ведомство не будет останавливаться и продолжит работу над расширением этого списка, чтобы создать максимальный иммунитет для украинской истории.

Важно понимать, что Украина создает уникальный прецедент. По словам заместителя министра Анастасии Бондарь, наше государство первым в мире успешно применяет механизмы специального мониторинга и усиленной защиты непосредственно в условиях активных боевых действий.

Для получения такого статуса объекты должны соответствовать строгим критериям: иметь исключительную ценность для человечества, быть защищенными национальным законодательством и, что важнее всего, не использоваться в военных целях.

Лина Дорошенко, национальный координатор по вопросам имплементации Гаагской конвенции, подчеркнула стратегическое значение этого решения:

Мы демонстрируем миру, что даже под ежедневными ракетными атаками можно и нужно соблюдать нормы международного права. Это уникальный опыт для всего мира в XXI веке.

Теперь любое посягательство на эти памятники со стороны РФ влечет за собой неотвратимую двойную ответственность — как для государства-агрессора, так и персонально для исполнителей преступных приказов.

Символично, что это признание поступило почти одновременно с важными новостями из Парижа. Государство официально закрепило охранный статус сокальской рубашки за уникальной вышивкой.

