Стиль жизни

Что такое ЮНЕСКО, чем она занимается и почему некоторые страны уходят из нее, хлопнул дверью

Ольга Петухова, редактор сайта 23 июля 2025, 11:10
ЮНЕСКО что такое
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