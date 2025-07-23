Что такое ЮНЕСКО, чем она занимается и почему некоторые страны уходят из нее, хлопнул дверью

США заявили, что выходят из ЮНЕСКО, и организация сразу попала в фокус зрения всего мира. Правда, американцы выходили из ЮНЕСКО не раз, так что же это за организация, которая держит дверь открытой, как на вход, так и на выход, и чем она занимается — объясняем кратко.

Что такое ЮНЕСКО — расшифровка

Название организации — это перевод аббревиатуры с английского: UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, проще говоря, это та же ООН (Организация Объединенных Наций), которая занимается лишь гуманитарными вопросами.

Официально в ней общаются сразу на шести языках мира — английском, арабском, китайском, французском, испанском и русском. И вот уже более полувека офис ЮНЕСКО остается в Париже — городе, олицетворяющем дух культуры.

В 2025 году в ЮНЕСКО входило 194 государства, являющихся его полноправными членами, а также еще 12 ассоциированных стран, находящихся в особом статусе.

Как ЮНЕСКО защищает культурное наследие стран

ЮНЕСКО занимается всем, что касается культуры, науки, образования и свободы слова.

Например, она вносит объекты в Список всемирного наследия, это культурные и природные сокровища, имеющие исключительную ценность для всего человечества.

Члены организации привлекают международное внимание, финансирование и юридическую защиту к объектам Всемирного наследия. К примеру, старый город Львова или Акрополь в Афинах находятся под такой защитой.

Они работают в зонах конфликтов: во время войн или катастроф ЮНЕСКО фиксирует ущерб, помогает финансами восстанавливать памятники.

Запрещает незаконный вывоз культурных ценностей с помощью международных конвенций и сотрудничая с таможнями и музеями.

А еще организация поддерживает проекты по доступному образованию в бедных странах, способствует сохранению исчезающих языков, защищает журналистов в горячих точках и т.д.

О ЮНЕСКО простыми словами

Члены ООН после Второй Мировой войны хотели заботиться о возобновлении образования. Так появилась идея положить начало организации, которая будет заниматься культурой.

Основали ЮНЕСКО уже 16 ноября 1945 года, а вот СССР попала туда только в 1954 году. Считается, что Сталин не хотел сотрудничества своей интеллигенции с международной. После его смерти, одновременно с СССР, туда вступили Украинская и Белорусская республики.

Ныне бюджет, утверждаемый обычно на два года, составляет более 500 миллионов долларов, причем доля США в нем — более 20%.

Почему страны выходят из ЮНЕСКО

Быть в ЮНЕСКО может каждое государство-член ООН, но это не мешает некоторым из них время от времени хлопать дверью.

США уже делали это дважды: вышли оттуда в 1984-м, намекнув организации на коррупцию и приверженность СССР, но в 2003-м при Джордже Буше-младшем вернулись.

Второй раз вышли в 2017, тогда Дональд Трамп поставил в вину предвзятость организации к Израилю и ее приверженность Палестине. Но его преемник Байден в 2023 году вернул Америку в ЮНЕСКО.

Великобритания тоже делала паузу: ушла оттуда в 1985-м, а после смены правительства в 1997-м снова присоединилась.

Израиль, в свою очередь, заморозил сотрудничество в 2016-м, когда ЮНЕСКО приняла резолюцию о святых местах Иерусалима, в которой осуждала ограничение доступа мусульман к святыням. Но Израиль больше не возвращался.

В целом ЮНЕСКО, несмотря на ее гуманитарную направленность, не свободна от политизированности. А вот чем теперь недовольны США и почему Дональд Трамп снова выводит страну из ее состава в 2025 году — читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!