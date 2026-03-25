Нарушение конвенций: реакция ЮНЕСКО на повреждение Бернардинского монастыря

Сегодня, 25 марта 2026, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Вадим Омельченко выступил с резким заявлением о дальнейшем присутствии РФ в составе организации.

В своем обращении к генеральному директору ЮНЕСКО дипломат подчеркнул, что систематические атаки на объекты культурного наследия Украины являются прямым свидетельством того, что Россия не имеет права оставаться частью международного сообщества, которое занимается образованием, наукой и культурой.

Украина призывает ЮНЕСКО усилить мобилизацию ресурсов для защиты памятников

Ключевым аргументом для усиления давления на РФ стал очередной акт агрессии – атака российских беспилотников на исторический центр Львова.

Ансамбль центра Львова не только внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но и находится под усиленной защитой согласно Второму протоколу в Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Посол подчеркнул, что нападения на такие объекты в соответствии с международным правом квалифицируются как военные преступления, за которые руководство России должно нести персональную международную уголовную ответственность.

Украинская сторона призывает организацию выйти за пределы “глубокой озабоченности” и перейти к конкретным шагам. Вадим Омельченко очертил приоритетные направления работы, на которых настаивает Киев:

Мобилизация финансовых и технических ресурсов для защиты памятников в условиях постоянных обстрелов.

Укрепление механизмов быстрого реагирования, позволяющих оперативно фиксировать повреждения и оказывать поддержку пострадавшим от атак объектам.

Усиление международно-правового давления для привлечения РФ к ответственности.

Посол убежден, что решительная реакция на преступления России является прямой обязанностью ЮНЕСКО. По его мнению, невозможно декларировать защиту мировой культуры, позволяя стране-агрессору участвовать в принятии решений в рамках организации.

ЮНЕСКО выразила глубокую тревогу из-за ударов по историческому центру Львова

В то же время штаб-квартира ЮНЕСКО обнародовала официальное заявление, в котором выразила глубокую тревогу из-за произошедших накануне ударов по Львову. Организация подтвердила, что в результате атаки, зафиксированной 24 марта, пострадало здание в непосредственной близости от знаменитого Бернардинского монастыря.

Эта локация является неотъемлемой частью объекта Всемирного наследия Львов — ансамбль исторического центра, который автоматически дает разрушения статус угрозы мировому культурному достоянию.

В своем заявлении ЮНЕСКО в очередной раз напомнила международному сообществу, что культурные ценности такого масштаба находятся под строгой защитой Гаагской конвенции 1954 года и Конвенции о всемирном наследии 1972 года.

Организация подчеркнула: все стороны обязаны оберегать наследство и воздерживаться от любых актов, которые могут нанести ущерб культурным объектам.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!