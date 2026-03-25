Порушення конвенцій: реакція ЮНЕСКО на пошкодження Бернардинського монастиря

Сьогодні, 25 березня 2026 року, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції та постійний представник при ЮНЕСКО Вадим Омельченко виступив із різкою заявою щодо подальшої присутності РФ у складі організації.

У своєму зверненні до генерального директора ЮНЕСКО дипломат наголосив, що систематичні атаки на об’єкти культурної спадщини України є прямим свідченням того, що Росія не має права залишатися частиною міжнародної спільноти, яка опікується освітою, наукою та культурою.

Україна закликає ЮНЕСКО посилити мобілізацію ресурсів для захисту пам’яток

Ключовим аргументом для посилення тиску на РФ став черговий акт агресії — атака російських безпілотників на історичний центр Львова.

Ансамбль центру Львова не лише внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а й перебуває під посиленим захистом згідно з Другим протоколом до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Посол підкреслив, що напади на такі об’єкти відповідно до міжнародного права кваліфікуються як воєнні злочини, за які керівництво Росії має нести персональну міжнародну кримінальну відповідальність.

Українська сторона закликає організацію вийти за межі “глибокої стурбованості” та перейти до конкретних кроків. Вадим Омельченко окреслив пріоритетні напрями роботи, на яких наполягає Київ:

Мобілізація фінансових та технічних ресурсів для реального захисту пам’яток в умовах постійних обстрілів.

Зміцнення механізмів швидкого реагування, що дозволять оперативно фіксувати пошкодження та надавати підтримку об’єктам, які постраждали від атак.

Посилення міжнародно-правового тиску для притягнення РФ до відповідальності.

Посол переконаний, що рішуча реакція на злочини Росії є прямим обов’язком ЮНЕСКО. На його думку, неможливо декларувати захист світової культури, дозволяючи країні-агресору брати участь в ухваленні рішень в межах організації.

ЮНЕСКО висловила глибоку тривогу через удари по історичному центру Львова

Водночас штаб-квартира ЮНЕСКО оприлюднила офіційну заяву, в якій висловила глибоку тривогу через удари по Львову, що сталися напередодні. Організація підтвердила, що внаслідок атаки, зафіксованої 24 березня, постраждала будівля в безпосередній близькості до знаменитого Бернардинського монастиря.

Ця локація є невід’ємною частиною об’єкта Всесвітньої спадщини Львів — ансамбль історичного центру, що автоматично надає руйнуванням статусу загрози для світового культурного надбання.

У своїй заяві ЮНЕСКО вкотре нагадала міжнародній спільноті, що культурні цінності такого масштабу перебувають під суворим захистом Гаазької конвенції 1954 року та Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року.

Організація наголосила: всі сторони зобов’язані оберігати спадщину та утримуватися від будь-яких актів, що можуть завдати шкоди культурним об’єктам.

