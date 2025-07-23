Що таке ЮНЕСКО, чим вона опікується і чому деякі країни йдуть з неї, грюкнувши дверима

США заявили, що виходять з ЮНЕСКО, і організація одразу потрапила в фокус зору чи не всього світу. Щоправда, американці виходять з ЮНЕСКО вкотре, тож що це за організація, яка тримає двері відчиненими, як на вхід, так і на вихід, та чим вона займається — пояснюємо коротко.

Що таке ЮНЕСКО — розшифровка

Назва організації — це переклад абревіатури з англійської: UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, простіше кажучи, це — та сама ООН (Організація Об’єднаних Націй), яка займається гуманітарними питаннями.

Офіційно у ній спілкуються одразу шістьма мовами світу — англійською, арабською, китайською, французькою, іспанською та російською. І ось уже понад півстоліття офіс ЮНЕСКО лишається в Парижі — місті, яке втілює дух культури.

Читати на тему Захист культурної спадщини під час війни — які українські об’єкти внесено до списку ЮНЕСКО Спадщина ЮНЕСКО — порятунок для української культури? Читай у матеріалі, які об’єкти входять до списку ЮНЕСКО.

У 2025 році до ЮНЕСКО входило 194 держави, які є її повноправними членами, а також ще 12 асоційованих країн, які перебувають в особливому статусі.

Як ЮНЕСКО захищає культурну спадщину країн

UNESCO опікується всім, що стосується культури, науки, освіти та свободи слова.

Наприклад, вона вносить об’єкти до Списку всесвітньої спадщини, це культурні й природні скарби, які мають виняткову цінність для всього людства.

Її члени привертають міжнародну увагу, фінансування та юридичний захист до об’єктів Всесвітньої спадщини. Наприклад, старе місто Львова чи Акрополь в Афінах перебувають під таким захистом.

Вони працюють в зонах конфліктів: під час воєн чи катастроф ЮНЕСКО фіксує збитки, допомагає фінансами відновлювати пам’ятки.

Забороняє незаконний вивіз культурних цінностей — за допомогою міжнародних конвенцій і співпрацюючи з митницями та музеями.

А ще організація підтримує проекти з доступної освіти в бідних країнах, сприяє збереженню мов, які зникають, захищає журналістів у гарячих точках тощо.

Про ЮНЕСКО простими словами

Члени ООН після Другої Світової війни хотіли дбати про відновлення освіти. Так з’явилася ідея започаткувати організацію, яка буде опікуватися культурою.

Заснували UNESCO вже 16 листопада 1945 року, а от СРСР потрапила туди лише у 1954 році. Вважається, що Сталін не хотів співпраці своєї інтелігенції з міжнародною. Після його смерті, одночасно з СРСР, туди вступили Українська та Білоруська республіки.

Нині бюджет, який затверджують зазвичай на два роки, складає понад 500 мільйонів доларів, причому частка США у ньому — понад 20%.

Чому країни виходять з ЮНЕСКО

Бути в ЮНЕСКО може кожна держава‑член ООН, та це не заважає деяким з них час від часу грюкати дверима.

США вже робили це двічі: вийшли звідти у 1984‑му, натякнувши організації на корупцію та прихильність до СРСР, але в 2003‑му за Джорджа Буша‑молодшого повернулися.

Вдруге вийшли у 2017, тоді Дональд Трамп поставив у провину упередженість організації до Ізраїлю і її прихильність до Палестини. Але його наступник Байден у 2023 році повернув Америку до ЮНЕСКО.

Великобританія теж робила паузу: пішла звідти у 1985‑му, а після зміни уряду у 1997‑му знову приєдналася.

Ізраїль, своєю чергою, заморозив співпрацю у 2016‑му, коли ЮНЕСКО ухвалила резолюцію про святі місця Єрусалима, в якій засуджувала обмеження доступу мусульман до святинь. Та Ізраїль більше не повертався.

Загалом, ЮНЕСКО, попри її гуманітарну спрямованість, не вільна від політизованості. А от чим тепер незадоволені США і чому Дональд Трамп знову виводить країну з її складу у 2025 році — читай у нашому іншому матеріалі.

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