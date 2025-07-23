Стиль життя

Що таке ЮНЕСКО, чим вона опікується і чому деякі країни йдуть з неї, грюкнувши дверима

Ольга Петухова, редакторка сайту 23 Липня 2025, 11:10
ЮНЕСКО що таке
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