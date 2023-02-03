В информационной темноте не останемся! Как найти бесплатные Wi-Fi-зоны на улицах украинских городов

В Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове открыли сеть бесплатных публичных Wi-Fi-зон. Сервисом можно воспользоваться на улицах городов.

Об этом сообщает Укртелеком. Читай, как найти Wi-Fi точки и будут ли они работать при отсутствии электроэнергии.

Бесплатный Wi-Fi на улицах украинских городов

Несколько лет назад в украинских городах была проведена модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и установлены активные уличные распределительные шкафы. Это позволило во время войны наладить работу бесплатных Wi-Fi-точек.

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Для нас важно, чтобы украинцы в это время испытаний оставались на связи с близкими, родными, коллегами, — говорит директор развития массового сегмента Укртелекома Денис Захаренко.

В Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове уже открыли около 700 публичных Wi-Fi-зон. Они работают даже при выключении электроэнергии — в течение двух — четырех часов.

Предусмотренная скорость интернета — до 20 Мбит/с со средним радиусом до десяти метров от распределительного шкафа. Для удобства эти телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками.

Однако в компании говорят, что реальная скорость интернета зависит от количества потребителей, одновременно пользующихся точкой Wi-Fi, и технических параметров гаджета человека.

Находить Wi-Fi зоны возле себя удобно на интерактивной карте.

Название сети — UKRTELECOM_FREE.

Другим вариантом получения интернета в любой точке, независимо от наличия электроэнергии, является технология Starlink. Читай, как заказать Starlink в Украине и какой будет его стоимость.

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