В інформаційній темряві не залишимось! Як знайти безкоштовні Wi-Fi-зони на вулицях українських міст

У Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові відкрили мережу безкоштовних публічних Wi-Fi-зон. Сервісом уже можна скористатись на вулицях міст.

Про це повідомляє Укртелеком. Читай, як знайти Wi-Fi точки та чи працюватимуть вони за відсутності електроенергії.

Безкоштовний Wi-Fi на вулицях українських міст

Кілька років тому в українських містах провели модернізацію телекомунікаційної інфраструктури та встановили активні вуличні розподільчі шафи. Це дало змогу під час війни налагодити роботу безкоштовних Wi-Fi-точок.

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Для нас важливо, щоб українці в цей час випробувань залишались на зв’язку з близькими, рідними, колегами, — каже директор розвитку масового сегмента Укртелекому Денис Захаренко.

Загалом у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові вже відкрили близько 700 публічних Wi-Fi-зон. Вони працюють навіть під час вимкнення електроенергії — протягом двох – чотирьох годин.

Передбачена швидкість інтернету — до 20 Мбіт/с із середнім радіусом до десяти метрів від розподільчої шафи. Для зручності ці телекомунікаційні шафи позначені відповідними наліпками.

Однак у компанії кажуть, що реальна швидкість інтернету залежить від кількості споживачів, які одночасно користуються точкою Wi-Fi, та технічних параметрів гаджета людини.

Знаходити Wi-Fi-зони поблизу себе зручно на інтерактивній мапі.

Назва мережі — UKRTELECOM_FREE.

Іншим варіантом отримання інтернету в будь-якій точці незалежно від наявності електроенергії є технологія Starlink. Читай, як замовити Starlink в Україну та якою буде його вартість.

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