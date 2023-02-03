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В інформаційній темряві не залишимось! Як знайти безкоштовні Wi-Fi-зони на вулицях українських міст

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Лютого 2023, 19:00
Карта безкоштовних зон Wi-Fi у Києві від Укртелекому
Фото: Pexels

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В інформаційній темряві не залишимось! Як знайти безкоштовні Wi-Fi-зони на вулицях українських міст
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