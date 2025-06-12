Карта боевых действий 12 июня 2025: потери личного состава РФ перевалили за миллион

Карта боевых действий в Украине за 12 июня 2025 года — это боевые действия в интерактивном режиме и свежая аналитика от экспертов.

Российская армия официально потеряла миллион человек в войне против Украины, сообщили в Генштабе. В 2025 году потери врага уже превысили 200 тысяч человек.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены: уменьшение военной помощи США Украине не приведет ни к устоявшемуся миру в Украине, ни заставит Путина пересмотреть свою теорию победы.

Россия пытается риторически разлучить Украину с западными партнерами и выступает за эскалацию российской ударной тактики в Украине для запугивания запада, чтобы тот ослабил свою поддержку Украины.

Там добавляют, что украинские войска продвинулись вблизи Боровой. Российские войска продвинулись вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска и Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 июня 2025 года

Генштаб информирует, что за сутки зафиксировано 220 боевых столкновений.

РФ нанесла один ракетный и 86 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 136 КАБов. Кроме этого, совершено 6064 обстрела, из которых 122 из РСЗО, и привлечено для поражения 3744 дрона-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Лютовка, Петровка, Волчанск, Охримовка Харьковской области; Полтавка, Коптево, Мирноград, Удачное, Алексеевка, Искра Донецкой области; Обратное, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Приморское Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, семь артиллерийских средств, одно средство противовоздушной обороны, пять пунктов управления, три состава боеприпасов и еще два важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении отражена атака врага в направлении Охримовки.

На Купянском направлении произошло 13 атак, отражены штурмовые действия в районах населенных Степная Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении РФ атаковала 22 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполевка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степное, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское.

На Северском направлении отражены три вражеских атаки, оккупанты пытались продвинуться в сторону Григоровки и вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений, враг пытался продвигаться в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении совершена 21 атака в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк и Яблоновка.

На Покровском направлении состоялись 62 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Мукачево.

На Новопавловском направлении РФ атаковала 46 раз вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья.

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На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили пять атак в районе Малиновки.

На Ореховском направлении Россия провела три атаки в направлении населенного пункта Павловка.

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку продвижения.

В Курской области произошло 27 боевых столкновений разной интенсивности. Нанесены 19 авиационных ударов с применением 40 КАБов, а также совершено 268 обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, потери врага по состоянию на 12 июня 2025 года составляют 1140 человек. Общее количество потерь уже достигло миллиона человек.

Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, 47 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 138 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 12 июня

Карта боевых действий 12 июня 2025: потери личного состава РФ перевалили за миллион / 13 Фотографий

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