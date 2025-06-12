Карта бойових дій 12 червня 2025: втрати особового складу РФ перевалили за мільйон

Карта бойових дій в Україні за 12 червня 2025 року — це бойові дії в інтерактивному режимі та свіжа аналітика від експертів.

Російська армія офіційно втратила мільйон осіб у війні проти України, повідомили у Генштабі. У 2025 році втрати ворога вже перевищили 200 тисяч осіб.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) впевнені: зменшення військової допомоги США Україні не призведе ні до сталого миру в Україні, ні змусить Путіна переглянути свою теорію перемоги.

Натомість Росія намагається риторично розлучити Україну із західними партнерами та виступають за ескалацію російської ударної тактики в Україні для залякування Заходу, щоб той послабив свою підтримку України.

Там додають, що українські війська просунулися поблизу Борової. Російські війська просунулися поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 червня 2025 року

Генштаб інформує, що за добу зафіксовано 220 бойових зіткнень.

РФ завдала одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 136 КАБів. Крім цього, здійснено 6064 обстріли, з яких 122 із РСЗВ, та залучено для ураження 3744 дрони-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки, сім артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п’ять пунктів управління, три склади боєприпасів та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку відбито атаку ворога в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак, відбито штурмові дії у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 22 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку відбито три ворожі атаки, окупанти намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог намагався просуватись в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено 21 атаку у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На Покровському напрямку відбулися 62 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку РФ атакувала 46 разів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку Росія провела три атаки у напрямку населеного пункту Павлівка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу просування.

У Курській області відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності. Завдано 19 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, а також здійснено 268 обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 12 червня 2025 становлять 1140 осіб. Загальна кількість втрат вже сягнула мільйона осіб.

Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 12 червня

Карта бойових дій 12 червня 2025: втрати особового складу РФ перевалили за мільйон / 13 Фотографій

Хоч СБУ успішно ліквідувала російські літаки, в авіапарку ворога їх залишилося чимало. Ми розповідали про кількість ворожих винищувачів.

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