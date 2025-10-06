Когда включат отопление в Ровно в 2025 году: тепло на пороге

Холода ощущаются уже значительно, и температура воздуха внутри домов лишь немного превышает ту, что снаружи днем.
Но соответствует ли она температурным нормам, при которых включают централизованное отопление? И когда запустят отопительную систему в Ровно — разбираемся в материале.
Когда включат отопление в Ровно
Ровно почти полностью готово к отопительному сезону, и теоретически тепло в дома можно подать уже сейчас. Об этом рассказал директор Ровнотеплоэнерго Александр Ющук, сообщает Суспільне. Рівне.
Предприятие на сто процентов обеспечено газом и твёрдым топливом, а новые когенерационные установки помогут снизить расходы и в случае форс-мажоров поддержать энергосистему города.
Однако пока отопление не включают.
Согласно закону, отопительный сезон начинают только тогда, когда на протяжении трёх дней подряд средняя температура на улице держится на уровне 8° тепла.
По прогнозам, в ближайшие дни этого не ожидается, но ближе к выходным, 11-12 октября, температура понизится.
Готово ли Ровно к началу отопительного сезона 2025-2026
Что касается готовности сетей к началу отопительного сезона, то в Ровно возникла проблема.
Большинство домов ОСМД ещё не подтвердили свою готовность к зиме.
Лишь немного больше половины председателей ОСМД обратились в Ровнотеплоэнерго, чтобы проверить систему и получить акт готовности.
Александр Ющук обращает внимание общественности, что эти процедуры — не формальность, которую можно игнорировать. Это проверка проведённого ремонта, которая гарантирует бесперебойную работу отопления в домах.
Сложная ситуация и с финансированием отопления в Ровно. Задолженность населения за тепло составляет примерно 130-140 миллионов гривен, хотя тариф, по которому платят потребители, вдвое ниже экономически обоснованной цены.
Долг Ровнотеплоэнерго за газ превысил семьсот миллионов гривен.
Государство и городские власти частично компенсируют эти потери, и это позволяет предприятию покрывать критически важные платежи.
Итак, сейчас Ровно технически готово к отопительному сезону, остаётся лишь дождаться стабильного похолодания и соответствующей средней температуры.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Ровно начался 16 октября, а в учреждениях здравоохранения — на неделю раньше.
Читайте также, как своими руками сделать химическую грелку — полная инструкция по изготовлению.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!