Коли включать опалення у Рівному у 2025 році: тепло на порозі

Холоди відчуваються вже суттєво, і температура повітря всередині осель не набагато перевищує ту, що зовні вдень.

Але чи відповідає вона температурним нормам, за якими вмикають централізоване опалення. І коли включать опалювальну систему у Рівному — розбираємося у матеріалі.

Коли включать опалення у Рівному

Рівне майже повністю готове до опалювального сезону, і теоретично тепло в будинки можна подати вже зараз. Про це розповів директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук — повідомляє Суспільне. Рівне.

Підприємство на сто відсотків забезпечене газом і твердим паливом, а нові когенераційні установки допоможуть знизити витрати та у разі форс-мажорів підтримати енергосистему міста.

Втім, поки що опалення не вмикають.

За законом опалювальний сезон починають лише тоді, коли протягом трьох днів поспіль середня температура на вулиці тримається на рівні 8° тепла.

За прогнозами, найближчими днями цього не очікується, але ближче до вихідних 11-12 жовтня температура впаде.

Чи готове Рівне до почату опалювального сезону 2026-2026

Щодо готовності мережі до початку опалювального сезону, то в Рівному виникла проблема.

Більшість будинків ОСББ ще не підтвердили свою готовність до зими.

Лише трохи більше половини голів ОСББ звернулися до Рівнетеплоенерго, щоб перевірити систему і отримати акт готовності.

Олександр Ющук звертає увагу громадськості, що ці процедури — не формальність, яку можна ігнорувати. Це перевірка проведеного ремонту, яка гарантує безперебійну роботу опалення в домівках.

Також непроста ситуація і з фінансуванням опалення в Рівному. Борг населення за тепло складає приблизно 130-140 мільйонів гривень, хоча тариф, за яким платять споживачі, удвічі нижчий за економічно обґрунтовану ціну.

Борг Рівнетеплоенерго за газ перевищив сімсот мільйонів гривень.

Держава та міська влада частково компенсують ці втрати, і це дозволяє підприємству покривати критично важливі платежі.

Отже, нині Рівне технічно готове до опалювального сезону, залишилося лише чекати стабільного похолодання і відповідної середньої температури.

Нагадаємо, минулого року опалювальний сезон у Рівному розпочався 16 жовтня, у заходах охорони здоров’я — на тиждень раніше.

